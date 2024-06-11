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Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/azov-1952161916.html
Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США
Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США - РИА Новости, 11.06.2024
Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:16
2024-06-11T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что сняв запрет на поставку оружия, администрация США несет политическую и юридическую ответственность за преступления украинского националистического батальона "Азов"*.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел никаких свидетельств в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Тот факт, что официально снят запрет на поставки оружия "Азову"*, говорит о том, что администрация Байдена хватается за любую возможность навредить России. США берут на себя политическую и юридическую ответственность за преступления нацистов", - сказал Рогов. По его словам, США хотят закрепить на украинских землях, подконтрольных киевскому режиму, нацистский режим. "Режим Байдена стал, как минимум, спонсором нацизма", - добавил Рогов. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Рогов
Рогов возложил ответственность за преступления "Азова"* на США

Рогов: разрешив поставку оружия, США стали ответственны за преступления "Азова"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что сняв запрет на поставку оружия, администрация США несет политическую и юридическую ответственность за преступления украинского националистического батальона "Азов"*.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел никаких свидетельств в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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"Тот факт, что официально снят запрет на поставки оружия "Азову"*, говорит о том, что администрация Байдена хватается за любую возможность навредить России. США берут на себя политическую и юридическую ответственность за преступления нацистов", - сказал Рогов.
По его словам, США хотят закрепить на украинских землях, подконтрольных киевскому режиму, нацистский режим. "Режим Байдена стал, как минимум, спонсором нацизма", - добавил Рогов.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир Рогов
 
 
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