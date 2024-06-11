https://ria.ru/20240611/arest-1952298773.html

Источник: фигурантам дела о рынках в Ростовской области продлили арест

Источник: фигурантам дела о рынках в Ростовской области продлили арест - РИА Новости, 11.06.2024

Источник: фигурантам дела о рынках в Ростовской области продлили арест

Суд в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей или домашнего ареста фигурантам громкого дела об организации незаконных рынков в Аксайском районе... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:36

2024-06-11T23:36

2024-06-11T23:36

происшествия

аксайский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей или домашнего ареста фигурантам громкого дела об организации незаконных рынков в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Всего по делу проходят 16 фигурантов, среди которых бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко, владелец аксайских рынков Карим Бабаев и ряд предпринимателей. В зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, незаконном предпринимательстве. Дело слушается в суде с июля прошлого года. "Фигуранты дела рассчитывали на прекращение уголовного преследования по декриминализированной статье о незаконном предпринимательстве. Однако в ходе заседания суд продлил фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в апреле текущего года в РФ был принят закон, смягчающий ответственность по ряду экономических статей. По версии следствия, в 2000 году члены преступной организации незаконно завладели девятью муниципальными земельными участками в Аксайском районе Ростовской области площадью почти 35 гектаров и стоимостью около 453 миллионов рублей, организовав там оптово-розничные рынки "Атлант", "Алмаз", "Овощной" и "Строительный". Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 236 миллионов рублей, информировала пресс-служба судов региона. В апреле 2021 года силовики начали на рынках проверки. Торговые площадки, на которых трудились около 15 тысяч работников, были закрыты.

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html

аксайский район

ростовская область

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происшествия, аксайский район, ростовская область, россия