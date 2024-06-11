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Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 12.06.2024
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20:47 11.06.2024 (обновлено: 00:23 12.06.2024)
https://ria.ru/20240611/arest-1952281405.html
Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму
Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 12.06.2024
Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму
Замоскворецкий суд Москвы во вторник арестовал на два месяца сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России Александра Смирнова за публичные призывы РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-11T20:47
2024-06-12T00:23
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россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник арестовал на два месяца сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России Александра Смирнова за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в суде.Ранее пресс-служба ФСИН сообщила о задержании главным управлением собственной безопасности совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. Как уточнял источник РИА Новости в силовых структурах, задержанный подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, на срок два месяца, до десятого августа 2024 года", — сказала собеседница агентства. По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе "статус" мессенджера WhatsApp призыв к террористической деятельности.
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происшествия, москва, россия, александр смирнов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), whatsapp inc.
Происшествия, Москва, Россия, Александр Смирнов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), WhatsApp Inc.
Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму

Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за призывы к терроризму через WhatsApp

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник арестовал на два месяца сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России Александра Смирнова за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее пресс-служба ФСИН сообщила о задержании главным управлением собственной безопасности совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. Как уточнял источник РИА Новости в силовых структурах, задержанный подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, на срок два месяца, до десятого августа 2024 года", — сказала собеседница агентства.
По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе "статус" мессенджера WhatsApp призыв к террористической деятельности.
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ПроисшествияМоскваРоссияАлександр СмирновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)WhatsApp Inc.
 
 
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