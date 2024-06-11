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В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест

В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест - РИА Новости, 11.06.2024

В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест

Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:22

2024-06-11T19:22

2024-06-11T19:22

происшествия

россия

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ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике, который подозревается в хищении 56 миллионов рублей субсидий, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, начальник отдела УЭБиПК МВД по КЧР с соучастниками "похитил субсидии на сумму свыше 56 миллионов рублей" на основании фиктивных документов, представленных в декабре 2017 года в региональное министерство сельского хозяйства. Бюджетные средства были выделены в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства на возмещение затрат производителей сельхозпродукции. "С учетом позиции прокурора суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) остается на контроле прокуратуры республики", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, сотруднику правоохранительных органов, арестованному в мае текущего года, продлили срок содержания под стражей до 13 сентября 2024 года.

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происшествия, россия