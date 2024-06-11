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В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест - РИА Новости, 11.06.2024
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19:22 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/arest-1952265829.html
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест - РИА Новости, 11.06.2024
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:22
2024-06-11T19:22
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике, который подозревается в хищении 56 миллионов рублей субсидий, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, начальник отдела УЭБиПК МВД по КЧР с соучастниками "похитил субсидии на сумму свыше 56 миллионов рублей" на основании фиктивных документов, представленных в декабре 2017 года в региональное министерство сельского хозяйства. Бюджетные средства были выделены в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства на возмещение затрат производителей сельхозпродукции. "С учетом позиции прокурора суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) остается на контроле прокуратуры республики", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, сотруднику правоохранительных органов, арестованному в мае текущего года, продлили срок содержания под стражей до 13 сентября 2024 года.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест

Главе отдела УЭБиПК МВД по КЧР продлили арест по делу о хищении 56 млн руб

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике, который подозревается в хищении 56 миллионов рублей субсидий, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, начальник отдела УЭБиПК МВД по КЧР с соучастниками "похитил субсидии на сумму свыше 56 миллионов рублей" на основании фиктивных документов, представленных в декабре 2017 года в региональное министерство сельского хозяйства. Бюджетные средства были выделены в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства на возмещение затрат производителей сельхозпродукции.
"С учетом позиции прокурора суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) остается на контроле прокуратуры республики", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, сотруднику правоохранительных органов, арестованному в мае текущего года, продлили срок содержания под стражей до 13 сентября 2024 года.
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