https://ria.ru/20240611/arest-1952265829.html
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест - РИА Новости, 11.06.2024
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:22
2024-06-11T19:22
2024-06-11T19:22
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике, который подозревается в хищении 56 миллионов рублей субсидий, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, начальник отдела УЭБиПК МВД по КЧР с соучастниками "похитил субсидии на сумму свыше 56 миллионов рублей" на основании фиктивных документов, представленных в декабре 2017 года в региональное министерство сельского хозяйства. Бюджетные средства были выделены в рамках реализации региональной программы развития сельского хозяйства на возмещение затрат производителей сельхозпродукции. "С учетом позиции прокурора суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) остается на контроле прокуратуры республики", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, сотруднику правоохранительных органов, арестованному в мае текущего года, продлили срок содержания под стражей до 13 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240611/delo-1952261948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
Главе отдела УЭБиПК МВД по КЧР продлили арест по делу о хищении 56 млн руб