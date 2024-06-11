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Украинский суд продлил арест экс-главы "Мотор Сич"
Украинский суд продлил арест экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 11.06.2024
Украинский суд продлил арест экс-главы "Мотор Сич"
Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей до 19 июля, сообщает РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:35
2024-06-11T16:35
2024-06-11T16:35
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вячеслав богуслаев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей до 19 июля, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на его адвоката Руслана Волынца. "Киевский апелляционный суд... оставил под стражей без права на залог... Богуслаева. По решению суда первой инстанции он (Богуслаев) будет находиться в СИЗО до 19 июля", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что следующее заседание по делу состоится в начале июля. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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россия, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ростех, в мире
Россия, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ростех, В мире
Украинский суд продлил арест экс-главы "Мотор Сич"
Суд в Киеве продлил арест экс-главы "Мотор Сич" Богуслаеву до 19 июля