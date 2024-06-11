https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html

Акула напала на туристов и откусила школьнице руку

Акула напала на туристов и откусила школьнице руку - РИА Новости, 11.06.2024

Акула напала на туристов и откусила школьнице руку

Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:41

2024-06-11T15:41

2024-06-11T16:14

в мире

флорида

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10."Женщина и две девушки пострадали от акулы. Сейчас двое раненых находятся в стабильном состоянии после госпитализации", — говорится в статье.Хищная рыба откусила левую руку 15-летней школьнице, врачам также пришлось ампутировать ей ногу. Другая девушка получила незначительные травмы.Перед этим жертвой нападения стала мать троих детей из Вирджинии. Женщина потеряла левую руку и получила тяжелые травмы живота.Власти полагают, что оба нападения совершило одно и то же животное, предположительно, акула-бык или тупорылая акула.

https://ria.ru/20240401/akula-1937206457.html

флорида

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в мире, флорида