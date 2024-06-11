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Акула напала на туристов и откусила школьнице руку - РИА Новости, 11.06.2024
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15:41 11.06.2024 (обновлено: 16:14 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку - РИА Новости, 11.06.2024
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:41
2024-06-11T16:14
в мире
флорида
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10."Женщина и две девушки пострадали от акулы. Сейчас двое раненых находятся в стабильном состоянии после госпитализации", — говорится в статье.Хищная рыба откусила левую руку 15-летней школьнице, врачам также пришлось ампутировать ей ногу. Другая девушка получила незначительные травмы.Перед этим жертвой нападения стала мать троих детей из Вирджинии. Женщина потеряла левую руку и получила тяжелые травмы живота.Власти полагают, что оба нападения совершило одно и то же животное, предположительно, акула-бык или тупорылая акула.
https://ria.ru/20240401/akula-1937206457.html
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в мире, флорида
В мире, Флорида
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку

В Флориде акула напала на женщину и подростков, девушка потеряла 2 конечности

CC BY-SA 4.0 / Albert Kok / Бычья (тупорылая) акула
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok /
Бычья (тупорылая) акула. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10.
"Женщина и две девушки пострадали от акулы. Сейчас двое раненых находятся в стабильном состоянии после госпитализации", — говорится в статье.
Хищная рыба откусила левую руку 15-летней школьнице, врачам также пришлось ампутировать ей ногу. Другая девушка получила незначительные травмы.
Перед этим жертвой нападения стала мать троих детей из Вирджинии. Женщина потеряла левую руку и получила тяжелые травмы живота.
Власти полагают, что оба нападения совершило одно и то же животное, предположительно, акула-бык или тупорылая акула.
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