https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку - РИА Новости, 11.06.2024
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:41
2024-06-11T15:41
2024-06-11T16:14
в мире
флорида
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10."Женщина и две девушки пострадали от акулы. Сейчас двое раненых находятся в стабильном состоянии после госпитализации", — говорится в статье.Хищная рыба откусила левую руку 15-летней школьнице, врачам также пришлось ампутировать ей ногу. Другая девушка получила незначительные травмы.Перед этим жертвой нападения стала мать троих детей из Вирджинии. Женщина потеряла левую руку и получила тяжелые травмы живота.Власти полагают, что оба нападения совершило одно и то же животное, предположительно, акула-бык или тупорылая акула.
https://ria.ru/20240401/akula-1937206457.html
флорида
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в мире, флорида
Акула напала на туристов и откусила школьнице руку
В Флориде акула напала на женщину и подростков, девушка потеряла 2 конечности
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Во Флориде акула совершила серию нападений на отдыхающих и откусила девушке руку, сообщил Fox 10
.
"Женщина и две девушки пострадали от акулы. Сейчас двое раненых находятся в стабильном состоянии после госпитализации", — говорится в статье.
Хищная рыба откусила левую руку 15-летней школьнице, врачам также пришлось ампутировать ей ногу. Другая девушка получила незначительные травмы.
Перед этим жертвой нападения стала мать троих детей из Вирджинии. Женщина потеряла левую руку и получила тяжелые травмы живота.
Власти полагают, что оба нападения совершило одно и то же животное, предположительно, акула-бык или тупорылая акула.