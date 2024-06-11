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Число погибших при беспорядках в Новой Каледонии возросло до девяти человек

Число погибших при беспорядках в Новой Каледонии возросло до девяти человек - РИА Новости, 11.06.2024

Число погибших при беспорядках в Новой Каледонии возросло до девяти человек

Количество погибших в результате организованных сторонниками независимости острова беспорядков на французской заморской территории Новая Каледония возросло до... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:26

2024-06-11T16:26

2024-06-11T16:42

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эммануэль макрон

протесты в новой каледонии

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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате организованных сторонниками независимости острова беспорядков на французской заморской территории Новая Каледония возросло до девяти человек, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Мужчина, раненный 29 мая жандармом к северу от (столицы Новой Каледонии - ред.) Нумеа, скончался от полученных травм. Таким образом, число погибших с начала беспорядков в Новой Каледонии достигло девяти человек", - пишет СМИ со ссылкой на Верховный комиссариат Республики на архипелаге. Уточняется, что в мужчину выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии (GIGN), после того как он открыл огонь по полицейским. Инцидент произошел еще 29 мая, пострадавший был госпитализирован с тяжелым ранением. Мирная демонстрация в Нумеа 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Среди погибших есть двое жандармов. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро. Последний раз власти продлили комендантский час до понедельника 17 июня. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу выборного корпуса силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря своим богатым ресурсам никеля, важного минерала, используемого, в том числе, для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.

https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html

https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html

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в мире, новая каледония, париж, франция, эммануэль макрон, протесты в новой каледонии