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Три члена "Хезболлы" погибли при ударе по территории Ливана, пишут СМИ

Три члена "Хезболлы" погибли при ударе по территории Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

Три члена "Хезболлы" погибли при ударе по территории Ливана, пишут СМИ

В результате израильских ударов по колонне автоцистерн на северо-востоке Ливана поздно вечером в понедельник погибли три члена ливанского шиитского движения... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:16

2024-06-11T02:16

2024-06-11T02:16

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ливан

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В результате израильских ударов по колонне автоцистерн на северо-востоке Ливана поздно вечером в понедельник погибли три члена ливанского шиитского движения "Хезболлах", передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в организации. "Три члена "Хезболлах" были убиты в результате девяти израильских ракетных ударов, направленных на колонну бензовозов и здание", - цитирует агентство источник. По его словам, нападение, при котором ещё три человека также получили ранения, произошло в районе Эль-Хирмиль на границе с Сирией. Ранее в понедельник вечером армия обороны Израиля сообщила, что один из ее беспилотников в понедельник был сбит над территорией Ливана. Позднее "Хезболлах" подтвердило, что сбило израильский БПЛА. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240610/ataka-1952003704.html

https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году