https://ria.ru/20240611/aes-1952205536.html
В Румынии вспыхнул пожар на АЭС
В Румынии вспыхнул пожар на АЭС - РИА Новости, 11.06.2024
В Румынии вспыхнул пожар на АЭС
Небольшой пожар произошел во вторник на АЭС в Чернаводэ в Румынии, персонал был эвакуирован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба румынской госкомпании... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:53
2024-06-11T15:53
2024-06-11T15:53
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Небольшой пожар произошел во вторник на АЭС в Чернаводэ в Румынии, персонал был эвакуирован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба румынской госкомпании Nuclearelectrica. "Nuclearelectrica сообщает, что 11 июня 2024 года на энергоблоке №2 АЭС Чернаводэ произошел небольшой пожар на насосе в подвале машинного зала, не затронувший другое оборудование. Жертв, пострадавших от задымления.. не было", - говорится в заявлении компании для СМИ. В Nuclearelectrica заверили, что возгорание и задымление не отразились на ядерной безопасности и работе АЭС. Электростанция продолжает работать с номинальной мощностью, в нормальном режиме. Спасатели уточнили, что возгорание было локализовано, а затем ликвидировано. Ведется расследование для выявления причин инцидента.
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в мире, румыния
В Румынии вспыхнул пожар на АЭС
Nuclearelectrica: на АЭС в Румынии произошел небольшой пожар, пострадавших нет
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Небольшой пожар произошел во вторник на АЭС в Чернаводэ в Румынии, персонал был эвакуирован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба румынской госкомпании Nuclearelectrica.
«
"Nuclearelectrica сообщает, что 11 июня 2024 года на энергоблоке №2 АЭС Чернаводэ произошел небольшой пожар на насосе в подвале машинного зала, не затронувший другое оборудование. Жертв, пострадавших от задымления.. не было", - говорится в заявлении компании для СМИ.
В Nuclearelectrica заверили, что возгорание и задымление не отразились на ядерной безопасности и работе АЭС. Электростанция продолжает работать с номинальной мощностью, в нормальном режиме.
Спасатели уточнили, что возгорание было локализовано, а затем ликвидировано. Ведется расследование для выявления причин инцидента.