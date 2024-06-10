https://ria.ru/20240610/zimbabve-1951909304.html

Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС

Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024

Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:58

2024-06-10T11:58

2024-06-10T11:58

зимбабве

китай

россия

эммерсон мнангагва

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве с Китаем и Бразилией и отсутствия неприязни со стороны остальных членов организации, сообщает зимбабвийское издание Herald. Зимбабвийский лидер ранее обсуждал возможность присоединения к БРИКС с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Что касается присоединения к БРИКС... перспективы благоприятные, потому что никто из членов БРИКС не настроен против Зимбабве. У нас также превосходные отношения с Китаем и Бразилией", - приводит издание слова Мнангагвы. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240610/briks-1951899994.html

https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html

зимбабве

китай

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зимбабве, китай, россия, эммерсон мнангагва, владимир путин, брикс