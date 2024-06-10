Рейтинг@Mail.ru
Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/zimbabve-1951909304.html
Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС
Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:58
2024-06-10T11:58
зимбабве
китай
россия
эммерсон мнангагва
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951495280_0:167:3180:1956_1920x0_80_0_0_3e6d3dae1eea681c129b0a91bc882386.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве с Китаем и Бразилией и отсутствия неприязни со стороны остальных членов организации, сообщает зимбабвийское издание Herald. Зимбабвийский лидер ранее обсуждал возможность присоединения к БРИКС с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Что касается присоединения к БРИКС... перспективы благоприятные, потому что никто из членов БРИКС не настроен против Зимбабве. У нас также превосходные отношения с Китаем и Бразилией", - приводит издание слова Мнангагвы. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240610/briks-1951899994.html
https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html
зимбабве
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951495280_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_bb95c0f7f11ab9b0be0fe9302e68a81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зимбабве, китай, россия, эммерсон мнангагва, владимир путин, брикс
Зимбабве, Китай, Россия, Эммерсон Мнангагва, Владимир Путин, БРИКС
Президент Зимбабве оценил перспективы присоединения к БРИКС

Президент Зимбабве Мнангагва: перспективы присоединения к БРИКС благоприятные

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве с Китаем и Бразилией и отсутствия неприязни со стороны остальных членов организации, сообщает зимбабвийское издание Herald.
Зимбабвийский лидер ранее обсуждал возможность присоединения к БРИКС с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров
11:37
"Что касается присоединения к БРИКС... перспективы благоприятные, потому что никто из членов БРИКС не настроен против Зимбабве. У нас также превосходные отношения с Китаем и Бразилией", - приводит издание слова Мнангагвы.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Роспатент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
07:47
 
ЗимбабвеКитайРоссияЭммерсон МнангагваВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала