Биография Светланы Захаровой

Прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Юрьевна Захарова родилась 10 июня 1979 года в городе Луцке (Волынская область, Украина).

Прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Юрьевна Захарова родилась 10 июня 1979 года в городе Луцке (Волынская область, Украина). Ее отец был военнослужащим, мать – педагог, хореограф детской студии. В десятилетнем возрасте Захарова поступила в Киевское хореографическое училище.В 1995 году, завоевав второй приз на Международном конкурсе молодых танцовщиков в Санкт-Петербурге, девушка была принята сразу на третий выпускной курс в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге (класс Елены Евтеевой).Будучи студенткой академии, Захарова танцевала Повелительницу дриад в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса на сцене Мариинского театра.В 1996 году, по окончании академии, Захарова была принята в балетную труппу Мариинского театра.В театре балерина танцевала партии Принцессы Флорины в "Спящей красавице" (1996) и Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" (1998) Петра Чайковского, Марии в "Бахчисарайском фонтане" (1996) Бориса Асафьева, Гюльнары в "Корсаре" (1997) и Жизели (1997) в одноименном балете Адольфа Адана, Манон (2000) в одноименном балете Жюля Масне, Джульетты в "Ромео и Джульетте" (2002) Сергея Прокофьева и др. Выступала также в балетах XX века: "Симфония до мажор" на музыку Жоржа Бизе, "Серенада" и Классическое па-де-де на музыку Чайковского, "Аполлон" Игоря Стравинского, "Поэма экстаза" на музыку Александра Скрябина, "Now and Then" на музыку Мориса Равеля, "Этюды" на музыку Карла Черни. В сезоне 2003/04 Светлана Захарова перешла в труппу Большого театра. Дебют в качестве солистки состоялся 5 октября 2003 года в балете "Жизель".В Большом театре в репертуаре Светланы Захаровой – партии Аспиччии в "Дочери фараона" Цезаря Пуни (2003), Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" (2003) и Принцессы Авроры в "Спящей красавице" (2004) Чайковского, Никии в "Баядерке" (2004) и Китри в "Дон Кихоте" (2004) Минкуса, Раймонды в одноименном балете Александра Глазунова (2005), Кармен в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе – Родиона Щедрина (2005), Эгины в "Спартаке" Арама Хачатуряна (2008), ведущая партия в "Бриллиантах" на музыку Чайковского в балете "Драгоценности" (2013), партии Мехмене Бану в "Легенде о любви" Арифа Меликова (2014), Анастасии в "Иване Грозном" (2017) и Джульетты в "Ромео и Джульетте" (2024) Сергея Прокофьева. Балерина – первая исполнительница партии Золушки в одноименном балете (2006) Сергея Прокофьева (хореография Юрия Посохова), Медоры в "Корсаре" (2007) Адана (хореография Мариуса Петипа, постановка и новая хореография Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки), Мери в "Герое нашего времени" (2015), Дивы в "Нурееве" (2017) и Аркадиной в "Чайке" (2021) Ильи Демуцкого (хореография Юрия Посохова).Она также является первой исполнительницей в Большом театре Ипполиты (Титании) в "Сне в летнюю ночь" на музыку Феликса Мендельсона-Бартольди и Дьердя Лигети (2004), Cолистки в "Серенаде" на музыку Чайковского (2007), Смерти в "Юноше и смерти" на музыку Иоганна Баха (2010), Маргариты Готье в "Даме с камелиями" на музыку Фредерика Шопена (2014).В 2018 году Захарова первой исполнила заглавную партию в балете "Анна Каренина", поставленном в Большом театре на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Кэта Стивенса (Юсуфа Ислама).В 2020 году Захарова стала участницей мировой премьеры балета "Тишина" на музыку Арво Пярта (хореография Мартина Шекса, программа "Четыре персонажа в поисках сюжета").С 2003 года Светлана Захарова регулярно проводит собственные творческие вечера, со временем трансформировавшиеся в авторские программы. Благодаря им в репертуар Захаровой вошли дуэт из балета "In the Middle Somewhat Elevated" Тома Виллемса, концертные номера "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера, "Revelation" на музыку Джона Уильямса, "Black" на музыку Рене Обри, балеты "Маргарита и Арман" на музыку Ференца Листа (Маргарита), "Франческа да Римини" на музыку Петра Чайковского (Франческа), "Пока не пошел дождь" на музыку Иоганна Себастьяна Баха, Отторино Респиги и Карлоса Пино-Кинтана, "Штрихи через хвосты" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта (Солистка), "Как дыхание" на музыку Георга Фридриха Генделя (Солистка), "Габриэль Шанель" Ильи Демуцкого (Габриэль Шанель), "Захарова суперигра" Эдди Пальмьери (Светлана).Светлана Захарова выступала на знаменитых сценах мира, таких как Парижская национальная опера, лондонский концертный зал Альберт-холл, Ковент Гарден, Метрополитен-опера, Римская опера, Ла Скала, Новый национальный театр Токио и др.В 2008-2011 годах Светлана Захарова была депутатом Государственной думы пятого созыва от партии "Единая Россия", входила в комитет по культуре. В 2011 году балерина основала Благотворительный фонд Светланы Захаровой, основными направлениями деятельности которого являются популяризация балетного искусства и поддержка молодых артистов балета. С 2015 года под патронатом артистки проводится всероссийский фестиваль детского танца "Светлана". Член совета при президенте РФ по культуре и искусству. Учредитель и член правления Фонда "Талант и успех".Член попечительского совета Образовательного центра "Сириус". Художественный руководитель программы "Хореография" по общему направлению "Искусство". Народная артистка России (2008).Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства 2006 года. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IVстепени (2019). Офицер французского ордена "За заслуги в искусстве и литературе" (2010).Лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" (1999, 2000), Международной премии К.С. Станиславского (2020), обладательница приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse (2005, 2015), Премии Леонида Мясина (2019), и др.В 2008 году первой среди русских артистов была удостоена звания "этуаль" балетной труппы миланского театра Ла Скала.Светлана Захарова замужем за скрипачом Вадимом Репиным. В 2011 году в семье родилась дочь Анна. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

