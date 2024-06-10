https://ria.ru/20240610/wp-1951867907.html

В США пропалестинские активисты исписали граффити статуи около Белого дома

В США пропалестинские активисты исписали граффити статуи около Белого дома - РИА Новости, 10.06.2024

В США пропалестинские активисты исписали граффити статуи около Белого дома

Протестующие в столице США Вашингтоне против действий Израиля в секторе Газа нанесли граффити на сооружения и статуи около Белого дома, пишет газета Washington... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:22

2024-06-10T09:22

2024-06-10T09:28

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Протестующие в столице США Вашингтоне против действий Израиля в секторе Газа нанесли граффити на сооружения и статуи около Белого дома, пишет газета Washington Post. Корреспондент РИА Новости 8 июня передавал, что тысячи активистов собрались в центре Вашингтона на пропалестинскую демонстрацию и окружили Белый дом, требуя остановить поставки оружия из США в Израиль и прекратить огонь в секторе Газа. Он отмечал, что активисты, растянув красную ленту, выстроились по всему периметру Белого дома, а собравшиеся скандировали лозунги "свободу Палестине" и "прекратите оккупацию Газы". "В субботу во время акции в поддержку прекращения огня в Газе статуи и сооружения в окрестностях Белого дома были расписаны граффити и подверглись актам вандализма", - пишет издание. Отмечается, что протестующие исписали лозунгами в поддержку Газы статуи участников войны за независимость США Жильбера де Лафайета и графа де Рошамбо, а также статую седьмого президента Штатов Эндрю Джексона. По сведениям газеты, администрация парка оценивает ущерб от акции, при этом сотрудникам уже удалось стереть часть граффити. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240113/aktsiya-1921216089.html

https://ria.ru/20240121/demonstranty-1922660628.html

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