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В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 10.06.2024
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13:20 10.06.2024 (обновлено: 15:14 10.06.2024)
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В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 10.06.2024
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе
На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:20
2024-06-10T15:14
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ВАРШАВА, 10 июня — РИА Новости. На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия.&quot;У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад&quot;, — сказала директор завода Эльжбета Сренявская.По ее словам, уже известно об одном погибшем, это 59-летний мужчина.Кроме того, пострадал еще один человек, но он самостоятельно покинул цех. Скорая помощь доставила его в больницу, уточнила директор.На месте работают пожарная команда, полиция и вертолет санитарной авиации.Пожар, начавшийся после взрыва, уже удалось потушить, добавила Сренявская.Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе

На оружейном заводе "Меско" в Польше произошел взрыв, есть пострадавшие

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский пожарный
Польский пожарный - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июня — РИА Новости. На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия.
«

"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад", — сказала директор завода Эльжбета Сренявская.

По ее словам, уже известно об одном погибшем, это 59-летний мужчина.
Кроме того, пострадал еще один человек, но он самостоятельно покинул цех. Скорая помощь доставила его в больницу, уточнила директор.
На месте работают пожарная команда, полиция и вертолет санитарной авиации.
Пожар, начавшийся после взрыва, уже удалось потушить, добавила Сренявская.
Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.
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