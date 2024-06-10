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В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 10.06.2024
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе
На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:20
2024-06-10T13:20
2024-06-10T15:14
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ВАРШАВА, 10 июня — РИА Новости. На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия."У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад", — сказала директор завода Эльжбета Сренявская.По ее словам, уже известно об одном погибшем, это 59-летний мужчина.Кроме того, пострадал еще один человек, но он самостоятельно покинул цех. Скорая помощь доставила его в больницу, уточнила директор.На месте работают пожарная команда, полиция и вертолет санитарной авиации.Пожар, начавшийся после взрыва, уже удалось потушить, добавила Сренявская.Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.
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польша, в мире
В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе
На оружейном заводе "Меско" в Польше произошел взрыв, есть пострадавшие
ВАРШАВА, 10 июня — РИА Новости.
На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM
со ссылкой на директора предприятия.
«
"У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад", — сказала директор завода Эльжбета Сренявская.
По ее словам, уже известно об одном погибшем, это 59-летний мужчина.
Кроме того, пострадал еще один человек, но он самостоятельно покинул цех. Скорая помощь доставила его в больницу, уточнила директор.
На месте работают пожарная команда, полиция и вертолет санитарной авиации.
Пожар, начавшийся после взрыва, уже удалось потушить, добавила Сренявская.
Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.