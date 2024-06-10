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В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе

В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 10.06.2024

В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе

На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:20

2024-06-10T13:20

2024-06-10T15:14

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ВАРШАВА, 10 июня — РИА Новости. На оружейном заводе "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия."У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад", — сказала директор завода Эльжбета Сренявская.По ее словам, уже известно об одном погибшем, это 59-летний мужчина.Кроме того, пострадал еще один человек, но он самостоятельно покинул цех. Скорая помощь доставила его в больницу, уточнила директор.На месте работают пожарная команда, полиция и вертолет санитарной авиации.Пожар, начавшийся после взрыва, уже удалось потушить, добавила Сренявская.Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html

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