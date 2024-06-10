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Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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14:14 10.06.2024 (обновлено: 14:20 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vybory-1951948707.html
Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент
Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент
Депутатами Европейского парламента от Польши стали несколько скандальных политиков, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной избирательной... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:14
2024-06-10T14:20
в мире
польша
дональд туск
мариуш каминьский
анджей дуда
право и справедливость
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Депутатами Европейского парламента от Польши стали несколько скандальных политиков, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной избирательной комиссией. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов ЕП. Граждане страны выбрали 53 евродепутата на пятилетний срок. По данным Госизбиркома, после обработки 100% избирательных бюллетеней правящая "Гражданская коалиция" набрала 37,06% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%. Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" - 6,3%. Таким образом, "Гражданская коалиция" получает 21 кресло в Европарламенте, "Право и справедливость" - 20, "Конфедерация - шесть, "Третий путь" и "Левые" - по три кресла. От "Конфедерации" депутатом Европарламента стал Гжегож Браун. 12 декабря, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, он погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское" и не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности будет затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента. От партии "Право и справедливость" евродепутатами стали экс-министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Оба были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением, лишены мандатов депутатов сейма Польши, но были помилованы президентом Польши Анджеем Дудой. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами. Еще одним депутатом Европейского парламента от "Права и справедливости" стал бывший председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши Orlen Даниель Обайтек. В прошлый понедельник он не явился в прокуратуру, куда был вызван на допрос по делу о публикации аудиозаписей из его кабинета. Также у следственных органов есть претензии к Обайтеку из-за нарушений при слиянии концернов Orlen и Lotos и при продаже части акций Гданьского НПЗ.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
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в мире, польша, дональд туск, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Польша, Дональд Туск, Мариуш Каминьский, Анджей Дуда, Право и справедливость, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент

Госизбирком Польши: депутатами от страны стали несколько скандальных политиков

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Депутатами Европейского парламента от Польши стали несколько скандальных политиков, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной избирательной комиссией.
В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов ЕП. Граждане страны выбрали 53 евродепутата на пятилетний срок. По данным Госизбиркома, после обработки 100% избирательных бюллетеней правящая "Гражданская коалиция" набрала 37,06% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%. Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" - 6,3%. Таким образом, "Гражданская коалиция" получает 21 кресло в Европарламенте, "Право и справедливость" - 20, "Конфедерация - шесть, "Третий путь" и "Левые" - по три кресла.
От "Конфедерации" депутатом Европарламента стал Гжегож Браун. 12 декабря, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, он погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское" и не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности будет затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента.
От партии "Право и справедливость" евродепутатами стали экс-министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Оба были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением, лишены мандатов депутатов сейма Польши, но были помилованы президентом Польши Анджеем Дудой. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.
Еще одним депутатом Европейского парламента от "Права и справедливости" стал бывший председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши Orlen Даниель Обайтек. В прошлый понедельник он не явился в прокуратуру, куда был вызван на допрос по делу о публикации аудиозаписей из его кабинета. Также у следственных органов есть претензии к Обайтеку из-за нарушений при слиянии концернов Orlen и Lotos и при продаже части акций Гданьского НПЗ.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
16 октября 2023, 00:38
 
В миреПольшаДональд ТускМариуш КаминьскийАнджей ДудаПраво и справедливостьЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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