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Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент

Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент

Депутатами Европейского парламента от Польши стали несколько скандальных политиков, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной избирательной... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:14

2024-06-10T14:14

2024-06-10T14:20

в мире

польша

дональд туск

мариуш каминьский

анджей дуда

право и справедливость

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Депутатами Европейского парламента от Польши стали несколько скандальных политиков, свидетельствуют данные, опубликованные Государственной избирательной комиссией. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов ЕП. Граждане страны выбрали 53 евродепутата на пятилетний срок. По данным Госизбиркома, после обработки 100% избирательных бюллетеней правящая "Гражданская коалиция" набрала 37,06% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%. Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" - 6,3%. Таким образом, "Гражданская коалиция" получает 21 кресло в Европарламенте, "Право и справедливость" - 20, "Конфедерация - шесть, "Третий путь" и "Левые" - по три кресла. От "Конфедерации" депутатом Европарламента стал Гжегож Браун. 12 декабря, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, он погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей - нечто "сатанинское" и не должно происходить в польском сейме. После инцидента фракция "Конфедерация" приостановила членство Брауна в своих рядах, но позже восстановила его в правах. Прокуратура уже предъявила Брауну обвинения, а сейм лишил его депутатского иммунитета. Однако теперь привлечение этого человека к уголовной ответственности будет затруднено, так как он получит иммунитет депутата Европарламента. От партии "Право и справедливость" евродепутатами стали экс-министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Оба были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением, лишены мандатов депутатов сейма Польши, но были помилованы президентом Польши Анджеем Дудой. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами. Еще одним депутатом Европейского парламента от "Права и справедливости" стал бывший председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши Orlen Даниель Обайтек. В прошлый понедельник он не явился в прокуратуру, куда был вызван на допрос по делу о публикации аудиозаписей из его кабинета. Также у следственных органов есть претензии к Обайтеку из-за нарушений при слиянии концернов Orlen и Lotos и при продаже части акций Гданьского НПЗ.

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