https://ria.ru/20240610/vybory-1951918228.html

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент

Итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать, большинство будет проевропейским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:29

2024-06-10T12:29

2024-06-10T12:51

россия

дмитрий песков

европарламент

в мире

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать, большинство будет проевропейским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, большинство будет проевропейским и проукраинским в Европарламенте, однако нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

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