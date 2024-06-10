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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент
Итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать, большинство будет проевропейским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:29
2024-06-10T12:29
2024-06-10T12:51
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дмитрий песков
европарламент
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выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать, большинство будет проевропейским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, большинство будет проевропейским и проукраинским в Европарламенте, однако нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
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россия, дмитрий песков, европарламент, в мире, выборы в европарламент — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Европарламент, В мире, Выборы в Европарламент — 2024
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Европарламент
Песков: итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать