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В Молдавии оппозиции предложили заключить "Пакт о ненападении" на выборах - РИА Новости, 10.06.2024
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11:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/vybory-1951901114.html
В Молдавии оппозиции предложили заключить "Пакт о ненападении" на выборах
В Молдавии оппозиции предложили заключить "Пакт о ненападении" на выборах - РИА Новости, 10.06.2024
В Молдавии оппозиции предложили заключить "Пакт о ненападении" на выборах
Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдова" Ирина Влах предложила в понедельник оппозиционным силам республики заключить "Пакт о... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:41
2024-06-10T11:41
в мире
молдавия
майя санду
ирина влах
игорь додон
возрождение
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдова" Ирина Влах предложила в понедельник оппозиционным силам республики заключить "Пакт о ненападении" на предстоящих президентских выборах. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, кроме того, по ее инициативе в стране пройдет референдум по европейской интеграции. Плебисцит пройдет в один день с выборами главы республики 20 октября. Лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Однако никто из оппозиционных лидеров не раскрывает подробностей этих переговоров. "Официально избирательная кампания ещё не началась, но уже сейчас власть даёт понять, что готова пойти на фальсификацию президентских выборов 20 октября 2024 года, используя для этого весь имеющийся в своём распоряжении арсенал. В этих условиях представители оппозиции, которые вступят в гонку за пост главы государства, должны тщательно проанализировать все риски, которые создаёт Санду со своей командой, и сделать всё возможное для их преодоления. В настоящий момент некоторые представители оппозиции обсуждают возможность определения и выдвижения единого кандидата. В случае, если эта цель не будет достигнута, считаю, что лидеры оппозиции должны подписать Пакт о ненападении на президентских выборах", - написала Влах в своем блоге. Политик выразила надежду, что "Пакт о ненападении", заключённый представителями оппозиции, станет серьёзным шагом в президентской гонке. "Мы не должны подыгрывать Санду, которая рассчитывает на то, что оппозиция будет расколота и все свои силы будет тратить на сведение счётов друг с другом… Долг представителей оппозиции перед гражданами состоит в том, чтобы на предстоящих президентских выборах отправить Санду на свалку истории. Рассчитываю, что данная инициатива будет воспринята с большой ответственностью и политической зрелостью, и что под пактом, с которым мы выйдем, подпишется как можно большее количество кандидатов", - считает Влах В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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в мире, молдавия, майя санду, ирина влах, игорь додон, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ирина Влах, Игорь Додон, Возрождение
В Молдавии оппозиции предложили заключить "Пакт о ненападении" на выборах

Экс-глава Гагаузии Влах предложила оппозиции заключить "Пакт о ненападении"

© Фото : официальный сайт Ирины ВлахИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдова" Ирина Влах предложила в понедельник оппозиционным силам республики заключить "Пакт о ненападении" на предстоящих президентских выборах.
Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, кроме того, по ее инициативе в стране пройдет референдум по европейской интеграции. Плебисцит пройдет в один день с выборами главы республики 20 октября. Лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Однако никто из оппозиционных лидеров не раскрывает подробностей этих переговоров.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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"Официально избирательная кампания ещё не началась, но уже сейчас власть даёт понять, что готова пойти на фальсификацию президентских выборов 20 октября 2024 года, используя для этого весь имеющийся в своём распоряжении арсенал. В этих условиях представители оппозиции, которые вступят в гонку за пост главы государства, должны тщательно проанализировать все риски, которые создаёт Санду со своей командой, и сделать всё возможное для их преодоления. В настоящий момент некоторые представители оппозиции обсуждают возможность определения и выдвижения единого кандидата. В случае, если эта цель не будет достигнута, считаю, что лидеры оппозиции должны подписать Пакт о ненападении на президентских выборах", - написала Влах в своем блоге.
Политик выразила надежду, что "Пакт о ненападении", заключённый представителями оппозиции, станет серьёзным шагом в президентской гонке.
"Мы не должны подыгрывать Санду, которая рассчитывает на то, что оппозиция будет расколота и все свои силы будет тратить на сведение счётов друг с другом… Долг представителей оппозиции перед гражданами состоит в том, чтобы на предстоящих президентских выборах отправить Санду на свалку истории. Рассчитываю, что данная инициатива будет воспринята с большой ответственностью и политической зрелостью, и что под пактом, с которым мы выйдем, подпишется как можно большее количество кандидатов", - считает Влах
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
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В миреМолдавияМайя СандуИрина ВлахИгорь ДодонВозрождение
 
 
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