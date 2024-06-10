https://ria.ru/20240610/vybory-1951888644.html

СМИ узнали, что ждет Россию после выборов в Европарламент

СМИ узнали, что ждет Россию после выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ узнали, что ждет Россию после выборов в Европарламент

Результаты выборов в Европарламент могут изменить политику Европы по России и Украине, пишет Asia Times. "Электоральные успехи "Альтернативы для Германии" и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:56

2024-06-10T10:56

2024-06-10T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

россия

эммануэль макрон

олаф шольц

европарламент

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент могут изменить политику Европы по России и Украине, пишет Asia Times. "Электоральные успехи "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость", выступающих за прекращение конфликта на Украине, указывают на более широкий геополитический сдвиг. Эти партии, наряду с такими фигурами, как бывший президент США Дональд Трамп, делают упор на дипломатию, а не на военные решения. Если эти политические силы получат больше власти, Европа может увидеть существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту и отношениям с Россией", — говорится в публикации. В статье отмечается, что заметной тенденцией на этих выборах является негативная реакция на лидеров, которые поддержали военное вмешательство на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон, ярый сторонник поставок оружия и даже возможности отправки войск на Украину, оказался в проигрышном положении, поскольку избиратели все чаще выступают против продолжения конфликта с Россией. Это мнение находит отклик за пределами Франции, поскольку немецкие избиратели также отвернулись от партий, выступающих за агрессивную позицию по отношению к России, пишет AT.Издание считает, что призыв к миру и дипломатическим решениям, поддержанный как европейскими, так и американскими политическими деятелями, может изменить будущее континента и его роль на мировой арене. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, выборы в Европарламент выиграл оппозиционный блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов. На втором месте расположилась правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9%, показав свой худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция набрала менее трети голосов.Партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951861440.html

https://ria.ru/20240610/snouden-1951879046.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, европарламент