"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
Володин: Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.
По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
"Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. <...> Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. <...> Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", — написал Володин.
По его мнению, результаты выборов во Франции и Германии прогнозируемые. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — подчеркнул он.
Председатель Госдумы выразил мнение о том, что Макрону и Шольцу следует самостоятельно уйти в отставку и "перестать издеваться над гражданами своих государств".
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.