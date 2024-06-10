https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:48

2024-06-10T06:48

2024-06-10T12:21

в мире

франция

германия

олаф шольц

эммануэль макрон

вячеслав володин

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня. "Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. <...> Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. <...> Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", — написал Володин. По его мнению, результаты выборов во Франции и Германии прогнозируемые. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — подчеркнул он. Председатель Госдумы выразил мнение о том, что Макрону и Шольцу следует самостоятельно уйти в отставку и "перестать издеваться над гражданами своих государств". Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.

https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html

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Максим Горбачев

в мире, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, вячеслав володин, европарламент, выборы в европарламент — 2024