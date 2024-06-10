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"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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06:48 10.06.2024 (обновлено: 12:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:48
2024-06-10T12:21
в мире
франция
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
вячеслав володин
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня. "Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. &lt;...&gt; Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. &lt;...&gt; Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", — написал Володин. По его мнению, результаты выборов во Франции и Германии прогнозируемые. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — подчеркнул он. Председатель Госдумы выразил мнение о том, что Макрону и Шольцу следует самостоятельно уйти в отставку и "перестать издеваться над гражданами своих государств". Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html
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в мире, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, вячеслав володин, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент

Володин: Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил в своем Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.
По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Макрон голосует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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"Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы. <...> Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. <...> Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", — написал Володин.
По его мнению, результаты выборов во Франции и Германии прогнозируемые. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — подчеркнул он.
Председатель Госдумы выразил мнение о том, что Макрону и Шольцу следует самостоятельно уйти в отставку и "перестать издеваться над гражданами своих государств".
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
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