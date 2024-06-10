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"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
Украинские войска сильно ослабли на передовой, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:20
2024-06-10T22:20
2024-06-10T22:24
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинские войска сильно ослабли на передовой, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо" — отметил он.По словам эксперта, в результате также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих, особенно в том числе незаменимых квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к коллапсу, пояснил блогер."Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов", — резюмировал Меркурис.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952058697.html
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в мире, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
Меркурис: ВСУ по всей линии фронта перегружены и крайне истощены