Рейтинг@Mail.ru
В Якутии введут режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 10.06.2024 (обновлено: 15:57 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vlasti-1951974467.html
В Якутии введут режим ЧС регионального характера
В Якутии введут режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 10.06.2024
В Якутии введут режим ЧС регионального характера
Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров, это позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:41
2024-06-10T15:57
происшествия
томпонский район
олекминский район
айсен николаев
ан-26
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров, это позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.С начала года в регионе был объявлен режим ЧС федерального и регионального уровней по паводку."(Глава республики - ред.) Айсен Николаев поручил ввести в Якутии режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Его введение позволит нарастить силы и средства для тушения пожаров и привлечь огнеборцев и технику из федерального резерва", - рассказали в пресс-службе.По данным мониторинга, на сегодня в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров. Леса горят на территории 17 районов.Как отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сложная ситуация в настоящее время сохраняется на территории Олекминского района, где ввели режим ЧС местного уровня. Там зафиксировано два лесных пожара на площади более 20 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Томпонском районе – здесь полыхают четыре пожара, их общая площадь выросла до 35,5 тысячи гектаров.С огнем борются 754 человека. Основной причиной лесных пожаров стали сухие грозы.Самолет-зондировщик Ан-26 в понедельник работал в двух районах республики — Алданском и Нерюнгринском. "При наличии ресурсных облаков воздушные суда готовы к вылету в другие районы. В эти дни планируется их работа в южных и юго-восточных районах, в которых прогнозируют ресурсную облачность", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html
https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
томпонский район
олекминский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томпонский район, олекминский район, айсен николаев, ан-26, республика саха (якутия)
Происшествия, Томпонский район, Олекминский район, Айсен Николаев, Ан-26, Республика Саха (Якутия)
В Якутии введут режим ЧС регионального характера

Власти: режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров, это позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
С начала года в регионе был объявлен режим ЧС федерального и регионального уровней по паводку.
Последствия паводка на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Якутии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки
20 мая, 05:31
«
"(Глава республики - ред.) Айсен Николаев поручил ввести в Якутии режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Его введение позволит нарастить силы и средства для тушения пожаров и привлечь огнеборцев и технику из федерального резерва", - рассказали в пресс-службе.
По данным мониторинга, на сегодня в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров. Леса горят на территории 17 районов.
Как отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сложная ситуация в настоящее время сохраняется на территории Олекминского района, где ввели режим ЧС местного уровня. Там зафиксировано два лесных пожара на площади более 20 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Томпонском районе – здесь полыхают четыре пожара, их общая площадь выросла до 35,5 тысячи гектаров.
С огнем борются 754 человека. Основной причиной лесных пожаров стали сухие грозы.
Самолет-зондировщик Ан-26 в понедельник работал в двух районах республики — Алданском и Нерюнгринском. "При наличии ресурсных облаков воздушные суда готовы к вылету в другие районы. В эти дни планируется их работа в южных и юго-восточных районах, в которых прогнозируют ресурсную облачность", - отметили в пресс-службе.
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
23 мая, 11:03
 
ПроисшествияТомпонский районОлекминский районАйсен НиколаевАн-26Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала