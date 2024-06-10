https://ria.ru/20240610/vlasti-1951974467.html

В Якутии введут режим ЧС регионального характера

В Якутии введут режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 10.06.2024

В Якутии введут режим ЧС регионального характера

Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров, это позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:41

2024-06-10T15:41

2024-06-10T15:57

происшествия

томпонский район

олекминский район

айсен николаев

ан-26

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введут в Якутии из-за лесных пожаров, это позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.С начала года в регионе был объявлен режим ЧС федерального и регионального уровней по паводку."(Глава республики - ред.) Айсен Николаев поручил ввести в Якутии режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Его введение позволит нарастить силы и средства для тушения пожаров и привлечь огнеборцев и технику из федерального резерва", - рассказали в пресс-службе.По данным мониторинга, на сегодня в Якутии зарегистрировано 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров. Леса горят на территории 17 районов.Как отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сложная ситуация в настоящее время сохраняется на территории Олекминского района, где ввели режим ЧС местного уровня. Там зафиксировано два лесных пожара на площади более 20 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Томпонском районе – здесь полыхают четыре пожара, их общая площадь выросла до 35,5 тысячи гектаров.С огнем борются 754 человека. Основной причиной лесных пожаров стали сухие грозы.Самолет-зондировщик Ан-26 в понедельник работал в двух районах республики — Алданском и Нерюнгринском. "При наличии ресурсных облаков воздушные суда готовы к вылету в другие районы. В эти дни планируется их работа в южных и юго-восточных районах, в которых прогнозируют ресурсную облачность", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html

https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html

томпонский район

олекминский район

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томпонский район, олекминский район, айсен николаев, ан-26, республика саха (якутия)