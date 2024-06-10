https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html

На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ

На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:51

2024-06-10T22:51

2024-06-10T22:51

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рустем умеров

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. "Согласно указу министра обороны Украины (Рустема Умерова -ред.) от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим сил беспилотных систем вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом Зеленского в феврале 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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в мире, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины