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На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:51
2024-06-10T22:51
2024-06-10T22:51
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. "Согласно указу министра обороны Украины (Рустема Умерова -ред.) от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим сил беспилотных систем вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом Зеленского в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
МО Украины назначило Сухаревского командующим силами беспилотных систем ВСУ