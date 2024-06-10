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На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:51
2024-06-10T22:51
в мире
украина
рустем умеров
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский. "Согласно указу министра обороны Украины (Рустема Умерова -ред.) от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим сил беспилотных систем вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом Зеленского в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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в мире, украина, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ

МО Украины назначило Сухаревского командующим силами беспилотных систем ВСУ

© Министерство обороны УкраиныВадим Сухаревский
Вадим Сухаревский
© Министерство обороны Украины
Вадим Сухаревский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины сообщило о назначении нового командующего сил беспилотных систем ВСУ, им стал полковник Вадим Сухареский.
"Согласно указу министра обороны Украины (Рустема Умерова -ред.) от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим сил беспилотных систем вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского.
Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом Зеленского в феврале 2024 года.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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