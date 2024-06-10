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"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 10.06.2024 (обновлено: 21:17 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047783.html
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине
Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:49
2024-06-10T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
россия
одесса
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что они в конечном итоге возьмут их. (Одессу и Николаев. — Прим. ред.) Почему они должны доверять Западу?" — отметил он, отвечая на вопрос, позволит ли Россия сохранить Киеву контроль над Одессой и Николаевом.Он напомнил, что западные страны уже выступали гарантами Минских соглашений, но сделали это только для того, чтобы выиграть время для украинцев, позволив им окрепнуть и стать сильнее."Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению", — резюмировал экс-агент.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html
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россия
одесса
николаев (украина)
украина
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в мире, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), россия, одесса, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Одесса, Николаев (Украина), Украина
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине

Джонсон: Украина может потерять Одессу и Николаев из-за ошибки Запада

© AP Photo / Michael SohnЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я думаю, что они в конечном итоге возьмут их. (Одессу и Николаев. — Прим. ред.) Почему они должны доверять Западу?" — отметил он, отвечая на вопрос, позволит ли Россия сохранить Киеву контроль над Одессой и Николаевом.
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Он напомнил, что западные страны уже выступали гарантами Минских соглашений, но сделали это только для того, чтобы выиграть время для украинцев, позволив им окрепнуть и стать сильнее.
"Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению", — резюмировал экс-агент.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияОдессаНиколаев (Украина)Украина
 
 
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