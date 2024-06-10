https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047783.html

"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине

"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине - РИА Новости, 10.06.2024

"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине

Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:49

2024-06-10T19:49

2024-06-10T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

россия

одесса

николаев (украина)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145456_0:0:4731:2661_1920x0_80_0_0_4dd015f2903ad12ce1f166e9a9567105.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что они в конечном итоге возьмут их. (Одессу и Николаев. — Прим. ред.) Почему они должны доверять Западу?" — отметил он, отвечая на вопрос, позволит ли Россия сохранить Киеву контроль над Одессой и Николаевом.Он напомнил, что западные страны уже выступали гарантами Минских соглашений, но сделали это только для того, чтобы выиграть время для украинцев, позволив им окрепнуть и стать сильнее."Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению", — резюмировал экс-агент.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html

россия

одесса

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), россия, одесса, николаев (украина), украина