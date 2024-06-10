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"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине
Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:49
2024-06-10T19:49
2024-06-10T21:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина может потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что они в конечном итоге возьмут их. (Одессу и Николаев. — Прим. ред.) Почему они должны доверять Западу?" — отметил он, отвечая на вопрос, позволит ли Россия сохранить Киеву контроль над Одессой и Николаевом.Он напомнил, что западные страны уже выступали гарантами Минских соглашений, но сделали это только для того, чтобы выиграть время для украинцев, позволив им окрепнуть и стать сильнее."Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению", — резюмировал экс-агент.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план так и не был выполнен Киевом.
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в мире, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), россия, одесса, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Одесса, Николаев (Украина), Украина
"Меркель признала". В США раскрыли, чем обернулась ошибка Запада на Украине
Джонсон: Украина может потерять Одессу и Николаев из-за ошибки Запада