https://ria.ru/20240610/ukraina-1952043052.html

Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине

Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.06.2024

Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине

Главы МИД стран БРИКС приветствовали посредничество для урегулирования украинского кризиса, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:27

2024-06-10T19:27

2024-06-10T19:35

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС приветствовали посредничество для урегулирования украинского кризиса, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров."Они (министры - ред.) с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и добрым услугам, направленные на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, брикс, россия, нижний новгород