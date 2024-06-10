https://ria.ru/20240610/ukraina-1952043052.html
Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине
Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине
Главы МИД стран БРИКС приветствовали посредничество для урегулирования украинского кризиса, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:27
2024-06-10T19:27
2024-06-10T19:35
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС приветствовали посредничество для урегулирования украинского кризиса, говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров."Они (министры - ред.) с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и добрым услугам, направленные на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, БРИКС, Россия, Нижний Новгород
Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине
Главы МИД БРИКС приветствовали идеи по диалогу для урегулирования на Украине