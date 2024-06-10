https://ria.ru/20240610/ukraina-1952031902.html

"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины

"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины - РИА Новости, 10.06.2024

"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины

Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:43

2024-06-10T18:43

2024-06-10T18:53

в мире

украина

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германия

эммануэль макрон

олаф шольц

европарламент

хдс/хсс

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины, пишет The Guardian."Хоть правые партии и придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов (выборов в Европарламент – Прим. ред.) будет негативным. В Германии примерно четверть голосов досталась партиям, борющимся за ту картину мира, которая фактически означает капитуляцию Украины", – говорится в публикации.Ни одна из партий евроскептиков, отмечается в материале, не попробует повторить Brexit и выйти из Европейского союза. Однако они будут действовать в соответствии с правой идеологией: жестко ограничивать иммиграцию, противостоять "зеленым" инициативам и уменьшать военную и финансовую поддержку Украины."Я с ужасом жду предстоящих "торгов" в ЕС: какие партии сблизятся? Кто получит какую должность?" - задается вопросом автор статьи.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В некоторых странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство.Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%.В ФРГ уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.При этом в МИД России, комментируя итоги голосования, отметили, что евровыборы прошли в условиях жестких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что политические силы, выступающие против бездумной конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую – прямому давлению и травле.

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https://ria.ru/20240610/evroparlament-1952031271.html

https://ria.ru/20240610/logvinov-1952015718.html

украина

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