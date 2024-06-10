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"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины - РИА Новости, 10.06.2024
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18:43 10.06.2024 (обновлено: 18:53 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952031902.html
"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины
"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины - РИА Новости, 10.06.2024
"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины
Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:43
2024-06-10T18:53
в мире
украина
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
европарламент
хдс/хсс
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины, пишет The Guardian."Хоть правые партии и придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов (выборов в Европарламент – Прим. ред.) будет негативным. В Германии примерно четверть голосов досталась партиям, борющимся за ту картину мира, которая фактически означает капитуляцию Украины", – говорится в публикации.Ни одна из партий евроскептиков, отмечается в материале, не попробует повторить Brexit и выйти из Европейского союза. Однако они будут действовать в соответствии с правой идеологией: жестко ограничивать иммиграцию, противостоять "зеленым" инициативам и уменьшать военную и финансовую поддержку Украины."Я с ужасом жду предстоящих "торгов" в ЕС: какие партии сблизятся? Кто получит какую должность?" - задается вопросом автор статьи.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В некоторых странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство.Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%.В ФРГ уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.При этом в МИД России, комментируя итоги голосования, отметили, что евровыборы прошли в условиях жестких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что политические силы, выступающие против бездумной конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую – прямому давлению и травле.
https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951947727.html
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в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, европарламент, хдс/хсс, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Украина, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Европарламент, ХДС/ХСС, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины

The Guardian: для Украины результаты выборов в ЕП означают сокращение поддержки

© AP Photo / Virginia MayoДвое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политика партий, которым на выборах в Европарламент досталось большинство голосов, приведет к сокращению поддержки Украины, пишет The Guardian.
"Хоть правые партии и придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов (выборов в Европарламент – Прим. ред.) будет негативным. В Германии примерно четверть голосов досталась партиям, борющимся за ту картину мира, которая фактически означает капитуляцию Украины", – говорится в публикации.
Премьер-министр Греции и лидер правящей Консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис выступает после результатов европейских выборов в Афинах. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Правящая в Греции партия потеряла почти 750 тысяч голосов
Вчера, 14:10
Ни одна из партий евроскептиков, отмечается в материале, не попробует повторить Brexit и выйти из Европейского союза. Однако они будут действовать в соответствии с правой идеологией: жестко ограничивать иммиграцию, противостоять "зеленым" инициативам и уменьшать военную и финансовую поддержку Украины.
"Я с ужасом жду предстоящих "торгов" в ЕС: какие партии сблизятся? Кто получит какую должность?" - задается вопросом автор статьи.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Несколько скандальных политиков от Польши избрали в Европарламент
Вчера, 14:14
Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В некоторых странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%.
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт
Вчера, 18:38
В ФРГ уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.
При этом в МИД России, комментируя итоги голосования, отметили, что евровыборы прошли в условиях жестких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что политические силы, выступающие против бездумной конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую – прямому давлению и травле.
Мужчина идет по коридору во время голосования в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России
Вчера, 17:22
 
В миреУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцЕвропарламентХДС/ХССЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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