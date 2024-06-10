https://ria.ru/20240610/ukraina-1952031156.html

На Украине призвали жителей работать до глубокой старости

На Украине призвали жителей работать до глубокой старости - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине призвали жителей работать до глубокой старости

Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:37

2024-06-10T18:37

2024-06-10T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. "Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", - приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949902842.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина