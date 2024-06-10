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На Украине призвали жителей работать до глубокой старости - РИА Новости, 10.06.2024
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18:37 10.06.2024
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На Украине призвали жителей работать до глубокой старости
На Украине призвали жителей работать до глубокой старости - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине призвали жителей работать до глубокой старости
Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:37
2024-06-10T18:37
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. "Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", - приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине призвали жителей работать до глубокой старости

Украинская замминистра призвала жителей выходить на пенсию как можно позже

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже.
"Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", - приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.
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