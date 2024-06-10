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"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 10.06.2024 (обновлено: 18:03 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951990633.html
"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина
"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина - РИА Новости, 10.06.2024
"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина
Украина потеряет на границе еще больше территорий, которые могут стать "серой зоной", заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:25
2024-06-10T18:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина потеряет на границе еще больше территорий, которые могут стать "серой зоной", заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, &lt;...&gt; мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области (ДНР. — Прим. ред.), то большую часть того, что осталось. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей", — утверждает он.По словам Прошинского, вдоль границы с Россией может быть образована "серая зона" шириной до 20 километров вглубь Украины. Как отметил военнослужащий, вопрос о выходе к прошлым границам уже не стоит.&quot;Я не верю ни в какие границы 1991 года. &lt;…&gt; Скажу больше: для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 2022-го&quot;, — заключил он.В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Сумская область, ДНР, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина

Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять больше территорий на границе

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина потеряет на границе еще больше территорий, которые могут стать "серой зоной", заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу "Вышка".
"Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, <...> мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области (ДНР. — Прим. ред.), то большую часть того, что осталось. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей", — утверждает он.
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По словам Прошинского, вдоль границы с Россией может быть образована "серая зона" шириной до 20 километров вглубь Украины. Как отметил военнослужащий, вопрос о выходе к прошлым границам уже не стоит.
«

"Я не верю ни в какие границы 1991 года. <…> Скажу больше: для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 2022-го", — заключил он.

В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.
В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
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