https://ria.ru/20240610/ukraina-1951990633.html

"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина

"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина - РИА Новости, 10.06.2024

"Серая зона": в ВСУ обозначили территории, которых лишится Украина

Украина потеряет на границе еще больше территорий, которые могут стать "серой зоной", заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:25

2024-06-10T16:25

2024-06-10T18:03

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина потеряет на границе еще больше территорий, которые могут стать "серой зоной", заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, <...> мы можем потерять если не то, что осталось от Донецкой области (ДНР. — Прим. ред.), то большую часть того, что осталось. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей", — утверждает он.По словам Прошинского, вдоль границы с Россией может быть образована "серая зона" шириной до 20 километров вглубь Украины. Как отметил военнослужащий, вопрос о выходе к прошлым границам уже не стоит."Я не верю ни в какие границы 1991 года. <…> Скажу больше: для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 2022-го", — заключил он.В субботу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента

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