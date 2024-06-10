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Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 10.06.2024 (обновлено: 15:31 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951951776.html
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ
Западные страны теряют доверие к киевским властям из-за непонятных им кадровых решений руководства республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:22
2024-06-10T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мустафа найем
германия
сша
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные страны теряют доверие к киевским властям из-за непонятных им кадровых решений руководства республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами. &lt;...&gt; Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", — говорится в материале. Согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем еще в конце мая сообщил представителям американского USAID и других западных агентств, что ожидает увольнения. Ранее в понедельник издание NV сообщило, что Найем подал в отставку после того, как киевские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии. По данным агентства Bloomberg, это решение связано с внутриполитическими разногласиями. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, которого уволили в начале прошлого месяца. При этом замену ему еще не нашли.Как писала Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили руководство Украины, что считают увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, последний поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951612366.html
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в мире, украина, мустафа найем, германия, сша, агентство по международному развитию сша, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мустафа Найем, Германия, США, Агентство по международному развитию США, Евросоюз, G7
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ

FT: Запад теряет доверие к властям Украины из-за непонятных кадровых решений

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные страны теряют доверие к киевским властям из-за непонятных им кадровых решений руководства республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами. <...> Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", — говорится в материале.
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Согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем еще в конце мая сообщил представителям американского USAID и других западных агентств, что ожидает увольнения.
Ранее в понедельник издание NV сообщило, что Найем подал в отставку после того, как киевские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии.
По данным агентства Bloomberg, это решение связано с внутриполитическими разногласиями. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, которого уволили в начале прошлого месяца. При этом замену ему еще не нашли.
Как писала Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили руководство Украины, что считают увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, последний поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМустафа НайемГерманияСШААгентство по международному развитию СШАЕвросоюзG7
 
 
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