https://ria.ru/20240610/ukraina-1951951776.html
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ
Западные страны теряют доверие к киевским властям из-за непонятных им кадровых решений руководства республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:22
2024-06-10T14:22
2024-06-10T15:31
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западные страны теряют доверие к киевским властям из-за непонятных им кадровых решений руководства республики, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами. <...> Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", — говорится в материале. Согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем еще в конце мая сообщил представителям американского USAID и других западных агентств, что ожидает увольнения. Ранее в понедельник издание NV сообщило, что Найем подал в отставку после того, как киевские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии. По данным агентства Bloomberg, это решение связано с внутриполитическими разногласиями. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, которого уволили в начале прошлого месяца. При этом замену ему еще не нашли.Как писала Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили руководство Украины, что считают увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, последний поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951612366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мустафа найем, германия, сша, агентство по международному развитию сша, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мустафа Найем, Германия, США, Агентство по международному развитию США, Евросоюз, G7
Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений, пишут СМИ
FT: Запад теряет доверие к властям Украины из-за непонятных кадровых решений