На Украине заподозрили в неуплате налогов братьев Медведчука и Козака
ГБР Украины заподозрило Сергея Медведчука и Богдана Козака в неуплате налогов
© Фото : СБУКомплексные мероприятия СБУ по делу братьев Медведчука и Козака
© Фото : СБУ
Комплексные мероприятия СБУ по делу братьев Медведчука и Козака
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает в неуплате налогов родных братьев бывших депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале.
"Работники ГБР совместно со службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении родным братьям бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двум сообщникам. Они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству многомиллионный ущерб", - говорится в сообщении госбюро.
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Так, Сергея Медведчука и Богдана Козака, которые находятся за границей, подозревают в неуплате налогов на 75 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов США) в 2017-2023 годах. По версии следствия, эти средства якобы были направлены на финансирование российской спецоперации на Украине.
Кроме того, ГБР сообщил о подозрении директора и бухгалтера львовской компании по производству строительных материалов, которые вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию. Они находятся на Украине.
Всех фигурантов дела подозревают в неуплате налогов. Санкция по статье "уклонение от уплаты налогов" предусматривает лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 миллионов гривен (221 тысяча долларов США) для директора и 6 миллионов гривен (147 тысяч долларов США) для главного бухгалтера.
Ранее государственное бюро расследований передало на нужды ВСУ арестованные автомобили, якобы принадлежащие родственникам Медведчука и Козака, стоимостью 1,1 миллиона долларов США.