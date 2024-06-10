https://ria.ru/20240610/ukraina-1951949677.html

На Украине заподозрили в неуплате налогов братьев Медведчука и Козака

На Украине заподозрили в неуплате налогов братьев Медведчука и Козака - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине заподозрили в неуплате налогов братьев Медведчука и Козака

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает в неуплате налогов родных братьев бывших депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:16

2024-06-10T14:16

2024-06-10T14:23

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оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает в неуплате налогов родных братьев бывших депутатов от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале. "Работники ГБР совместно со службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении родным братьям бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двум сообщникам. Они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству многомиллионный ущерб", - говорится в сообщении госбюро. Так, Сергея Медведчука и Богдана Козака, которые находятся за границей, подозревают в неуплате налогов на 75 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов США) в 2017-2023 годах. По версии следствия, эти средства якобы были направлены на финансирование российской спецоперации на Украине. Кроме того, ГБР сообщил о подозрении директора и бухгалтера львовской компании по производству строительных материалов, которые вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию. Они находятся на Украине. Всех фигурантов дела подозревают в неуплате налогов. Санкция по статье "уклонение от уплаты налогов" предусматривает лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 миллионов гривен (221 тысяча долларов США) для директора и 6 миллионов гривен (147 тысяч долларов США) для главного бухгалтера. Ранее государственное бюро расследований передало на нужды ВСУ арестованные автомобили, якобы принадлежащие родственникам Медведчука и Козака, стоимостью 1,1 миллиона долларов США.

https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html

https://ria.ru/20240320/yakhta-1934542406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, львовская область, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины