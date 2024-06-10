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Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951934966.html
Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде
Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.06.2024
Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде
Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир джабаров
в мире
линдси грэм*
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Ранее Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы достанутся РФ и Китаю. "Иными словами, обещая украинцам золотые горы, Грэм* по сути рассматривает ее, как будущую американскую колонию. А судьба колоний всегда одинаковая: американцы вычерпают все природные ресурсы Украины в обмен на "большую честь быть другом США". Ну и подкормят при этом коррумпированную верхушку неонацистского режима в Киеве", - написал Джабаров. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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россия, украина, сша, владимир джабаров, в мире, линдси грэм*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Джабаров, В мире, Линдси Грэм*
Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде

Джабаров: сенатор Грэм рассматривает Украину как будущую колонию США

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы достанутся РФ и Китаю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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"Иными словами, обещая украинцам золотые горы, Грэм* по сути рассматривает ее, как будущую американскую колонию. А судьба колоний всегда одинаковая: американцы вычерпают все природные ресурсы Украины в обмен на "большую честь быть другом США". Ну и подкормят при этом коррумпированную верхушку неонацистского режима в Киеве", - написал Джабаров.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ДжабаровВ миреЛиндси Грэм*
 
 
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