Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде
Джабаров: сенатор Грэм рассматривает Украину как будущую колонию США
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы достанутся РФ и Китаю.
"Иными словами, обещая украинцам золотые горы, Грэм* по сути рассматривает ее, как будущую американскую колонию. А судьба колоний всегда одинаковая: американцы вычерпают все природные ресурсы Украины в обмен на "большую честь быть другом США". Ну и подкормят при этом коррумпированную верхушку неонацистского режима в Киеве", - написал Джабаров.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00