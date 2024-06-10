https://ria.ru/20240610/ukraina-1951934966.html

Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде

Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.06.2024

Сенатор Грэм* рассматривает Украину как колонию США, заявили в Совфеде

Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир джабаров

в мире

линдси грэм*

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, рассуждая о принадлежности природных ресурсов Украины, рассматривает страну как будущую колонию США, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Ранее Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы достанутся РФ и Китаю. "Иными словами, обещая украинцам золотые горы, Грэм* по сути рассматривает ее, как будущую американскую колонию. А судьба колоний всегда одинаковая: американцы вычерпают все природные ресурсы Украины в обмен на "большую честь быть другом США". Ну и подкормят при этом коррумпированную верхушку неонацистского режима в Киеве", - написал Джабаров. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и отмечали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, владимир джабаров, в мире, линдси грэм*