https://ria.ru/20240610/ukraina-1951929640.html
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ
Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:06
2024-06-10T13:06
2024-06-10T13:14
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германия
берлин (город)
мустафа найем
денис шмыгаль
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии, сообщает издание NV. Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. "Найем написал заявление об увольнении... По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. Отмечается, что решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин.
https://ria.ru/20240610/nayem-1951887481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, берлин (город), мустафа найем, денис шмыгаль
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Мустафа Найем, Денис Шмыгаль
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ
NV: глава агентства по восстановлению Украины Мустафа Найем подал в отставку