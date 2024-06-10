https://ria.ru/20240610/ukraina-1951929640.html

Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ

Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024

Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ

Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:06

2024-06-10T13:06

2024-06-10T13:14

в мире

украина

германия

берлин (город)

мустафа найем

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151971/68/1519716883_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_14efeeb33f0ef95c6a23a6558fcba916.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии, сообщает издание NV. Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. "Найем написал заявление об увольнении... По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. Отмечается, что решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин.

https://ria.ru/20240610/nayem-1951887481.html

украина

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, берлин (город), мустафа найем, денис шмыгаль