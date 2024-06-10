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Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
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13:06 10.06.2024 (обновлено: 13:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951929640.html
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ
Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:06
2024-06-10T13:14
в мире
украина
германия
берлин (город)
мустафа найем
денис шмыгаль
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии, сообщает издание NV. Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. "Найем написал заявление об увольнении... По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. Отмечается, что решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин.
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в мире, украина, германия, берлин (город), мустафа найем, денис шмыгаль
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Мустафа Найем, Денис Шмыгаль
Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку, пишут СМИ

NV: глава агентства по восстановлению Украины Мустафа Найем подал в отставку

© Фото : public domain Мустафа Найем
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : public domain
Мустафа Найем . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии, сообщает издание NV.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин.
"Найем написал заявление об увольнении... По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник.
Отмечается, что решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии
10:51
 
В миреУкраинаГерманияБерлин (город)Мустафа НайемДенис Шмыгаль
 
 
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