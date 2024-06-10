Стали известны подробности о судьбе предоставленных Киеву истребителей F-16
Украина решила разместить часть истребителей F-16 за границей
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина разместит часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей, цитирует "Страна.ua" начальника авиации командования украинских воздушных сил Сергея Голубцова.
"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — сказал он.
"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — сказал он.
Голубцов пояснил, что самолеты на зарубежных аэродромах будут резервом на случай необходимости замены и ремонта неисправных машин.
Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил. Но если они только будут стоять на аэродромах, как на хранении, а летать будут с территории Украины, тогда, по словам Картаполова, претензий к "бывшим партнерам" нет.
"А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается сбивать — мы можем сбивать кого угодно и где угодно", — подчеркнул депутат.
США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Гааге рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.