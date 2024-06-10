https://ria.ru/20240610/ukraina-1951897698.html

Стали известны подробности о судьбе предоставленных Киеву истребителей F-16

Стали известны подробности о судьбе предоставленных Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 10.06.2024

Стали известны подробности о судьбе предоставленных Киеву истребителей F-16

Украина разместит часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей, цитирует "Страна.ua" начальника авиации командования украинских воздушных сил Сергея РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:29

2024-06-10T11:29

2024-06-10T13:56

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина разместит часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей, цитирует "Страна.ua" начальника авиации командования украинских воздушных сил Сергея Голубцова."Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", — сказал он. Голубцов пояснил, что самолеты на зарубежных аэродромах будут резервом на случай необходимости замены и ремонта неисправных машин. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил. Но если они только будут стоять на аэродромах, как на хранении, а летать будут с территории Украины, тогда, по словам Картаполова, претензий к "бывшим партнерам" нет."А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается сбивать — мы можем сбивать кого угодно и где угодно", — подчеркнул депутат.США около года назад согласились с тем, что европейские страны передадут Киеву истребители F-16. Первыми это должны сделать Нидерланды и Дания. Тогда же началась подготовка летчиков. В Гааге рассчитывают направить первые самолеты на Украину в этом году, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Брюссель передаст 30 F-16 до 2028 года.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951861440.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины