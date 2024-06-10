https://ria.ru/20240610/ukraina-1951891661.html

В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу

В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу - РИА Новости, 10.06.2024

В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:07

2024-06-10T11:07

2024-06-10T11:08

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. "В Раде предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", документ зарегистрировала большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета Рады Сергеем Ионушасом и представителем комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским. Как отмечает издание, за совершение военных правонарушений на Украине заведено уже 19 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240521/osuzhdennye-1947461121.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины