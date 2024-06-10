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В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 10.06.2024 (обновлено: 11:08 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951891661.html
В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу
В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу - РИА Новости, 10.06.2024
В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:07
2024-06-10T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. "В Раде предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", документ зарегистрировала большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета Рады Сергеем Ионушасом и представителем комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским. Как отмечает издание, за совершение военных правонарушений на Украине заведено уже 19 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240521/osuzhdennye-1947461121.html
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в мире, украина, владимир зеленский, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде предложили не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу

"Страна": Рада предложила не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Раде предлагают не наказывать дезертиров, если они вернутся на службу до окончания расследования. Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности", - говорится в сообщении издания.
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Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить сроки
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По данным "Страны", документ зарегистрировала большая группа депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета Рады Сергеем Ионушасом и представителем комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским.
Как отмечает издание, за совершение военных правонарушений на Украине заведено уже 19 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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