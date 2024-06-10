В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"
Сенатор США рассказал о предложении по России, от которого "засиял" Зеленский
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS призвал власти США конфисковать российские активы и признать Россию государством — спонсором терроризма.
"У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", — заявил он.
"У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", — заявил он.
Кроме того, сенатор заявил, что США не желают отдавать России полезные ископаемые, которыми располагает Украина, — он оценил их запасы в триллионы долларов.
"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на десять-двенадцать триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — заявил он.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.
"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на десять-двенадцать триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — заявил он.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае их конфискации. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Кроме того, российская сторона предупреждала, что решение Вашингтона признать Россию государством — спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в таком случае об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.