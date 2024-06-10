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В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка" - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 10.06.2024 (обновлено: 14:48 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951861440.html
В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"
В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка" - РИА Новости, 10.06.2024
В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS призвал власти США конфисковать российские активы и признать Россию государством —... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:48
2024-06-10T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS призвал власти США конфисковать российские активы и признать Россию государством — спонсором терроризма. "У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", — заявил он. Кроме того, сенатор заявил, что США не желают отдавать России полезные ископаемые, которыми располагает Украина, — он оценил их запасы в триллионы долларов. "Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на десять-двенадцать триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — заявил он. После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае их конфискации. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.Кроме того, российская сторона предупреждала, что решение Вашингтона признать Россию государством — спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в таком случае об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский
В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"

Сенатор США рассказал о предложении по России, от которого "засиял" Зеленский

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS призвал власти США конфисковать российские активы и признать Россию государством — спонсором терроризма.

"У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине
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Кроме того, сенатор заявил, что США не желают отдавать России полезные ископаемые, которыми располагает Украина, — он оценил их запасы в триллионы долларов.

"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на десять-двенадцать триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — заявил он.

После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае их конфискации. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Кроме того, российская сторона предупреждала, что решение Вашингтона признать Россию государством — спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в таком случае об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть.
Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии
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Эксперт оценил ущерб США от конфискации активов в России
23 мая, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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