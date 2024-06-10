https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия - РИА Новости, 10.06.2024

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия

Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы вооружения своей разработки, сообщил глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:13

2024-06-10T06:13

2024-06-10T12:18

украина

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россия

петтери орпо

павел кузнецов

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы вооружения своей разработки, сообщил глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен в интервью информагентству STT. "Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки. <…> Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант", — пишет общественный вещатель Yle, ссылаясь на слова Хейсканена. Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Финский премьер Петтери Орпо заявлял, что страна уже согласовала передачу Киеву очередного пакета военной помощи. Содержание пакетов финские власти не разглашают. Как ранее рассказал РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ в числе прочего тяжелые минометы, различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатометы, стрелковое оружие и другое вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

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украина, финляндия, россия, петтери орпо, павел кузнецов, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире