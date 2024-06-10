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Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ucheniki-1951982181.html
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ
Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:41
2024-06-10T18:41
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении школы.Ребятам был открыт доступ в зоны делового общения, к интерактивным коммуникационным площадкам и другим возможностям ПМЭФ для международной кооперации.На площадке форума состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли директора Международной Школы БРИКС+ в России, Индии и Африке. Центральной темой диалога стали перспективные форматы взаимодействия стран БРИКС в сфере образования."Молодежь играет ключевую роль в развитии интеграционных процессов стран БРИКС. Сегодня нам необходимо подготовить кадры, способные вывести экономику стран БРИКС на новый уровень, реализовать задачи, которые, действительно, помогут создать новый многополярный мир", - приводятся в сообщении слова директора школы в России Гюнай Абиловой.Кроме того, на полях было подписано соглашение между Международной школой БРИКС+ и Центром экономического развития СНГ, направленное на развитие культурных и образовательных программ стран СНГ и БРИКС. Соглашение также предусматривает проведение совместной информационной политики в сферах деятельности обеих организаций."Международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+" осуществляет комплексную образовательную программу, направленную на формирование международного кадрового резерва, раннюю профориентационную подготовку и развитие международного гуманитарного и технологического партнерства молодого поколения дружественных стран.
https://ria.ru/20240608/kollektsiya-1951663409.html
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ПМЭФ-2024, Россия, Индия, Африка, БРИКС, СНГ

Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ

© Фото : Международная школа БРИКС+ Представители Международной школы БРИКС+ на ПМЭФ-2024
Представители Международной школы БРИКС+ на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Международная школа БРИКС+
Представители Международной школы БРИКС+ на ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении школы.
Ребятам был открыт доступ в зоны делового общения, к интерактивным коммуникационным площадкам и другим возможностям ПМЭФ для международной кооперации.
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8 июня, 16:44
На площадке форума состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли директора Международной Школы БРИКС+ в России, Индии и Африке. Центральной темой диалога стали перспективные форматы взаимодействия стран БРИКС в сфере образования.
"Молодежь играет ключевую роль в развитии интеграционных процессов стран БРИКС. Сегодня нам необходимо подготовить кадры, способные вывести экономику стран БРИКС на новый уровень, реализовать задачи, которые, действительно, помогут создать новый многополярный мир", - приводятся в сообщении слова директора школы в России Гюнай Абиловой.
Кроме того, на полях было подписано соглашение между Международной школой БРИКС+ и Центром экономического развития СНГ, направленное на развитие культурных и образовательных программ стран СНГ и БРИКС. Соглашение также предусматривает проведение совместной информационной политики в сферах деятельности обеих организаций.
"Международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+" осуществляет комплексную образовательную программу, направленную на формирование международного кадрового резерва, раннюю профориентационную подготовку и развитие международного гуманитарного и технологического партнерства молодого поколения дружественных стран.
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