https://ria.ru/20240610/ucheniki-1951982181.html
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ
Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:41
2024-06-10T18:41
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении школы.Ребятам был открыт доступ в зоны делового общения, к интерактивным коммуникационным площадкам и другим возможностям ПМЭФ для международной кооперации.На площадке форума состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли директора Международной Школы БРИКС+ в России, Индии и Африке. Центральной темой диалога стали перспективные форматы взаимодействия стран БРИКС в сфере образования."Молодежь играет ключевую роль в развитии интеграционных процессов стран БРИКС. Сегодня нам необходимо подготовить кадры, способные вывести экономику стран БРИКС на новый уровень, реализовать задачи, которые, действительно, помогут создать новый многополярный мир", - приводятся в сообщении слова директора школы в России Гюнай Абиловой.Кроме того, на полях было подписано соглашение между Международной школой БРИКС+ и Центром экономического развития СНГ, направленное на развитие культурных и образовательных программ стран СНГ и БРИКС. Соглашение также предусматривает проведение совместной информационной политики в сферах деятельности обеих организаций."Международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+" осуществляет комплексную образовательную программу, направленную на формирование международного кадрового резерва, раннюю профориентационную подготовку и развитие международного гуманитарного и технологического партнерства молодого поколения дружественных стран.
https://ria.ru/20240608/kollektsiya-1951663409.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, индия, африка, брикс, снг
ПМЭФ-2024, Россия, Индия, Африка, БРИКС, СНГ
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении школы.
Ребятам был открыт доступ в зоны делового общения, к интерактивным коммуникационным площадкам и другим возможностям ПМЭФ для международной кооперации.
На площадке форума состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли директора Международной Школы БРИКС+ в России
, Индии
и Африке
. Центральной темой диалога стали перспективные форматы взаимодействия стран БРИКС в сфере образования.
"Молодежь играет ключевую роль в развитии интеграционных процессов стран БРИКС. Сегодня нам необходимо подготовить кадры, способные вывести экономику стран БРИКС на новый уровень, реализовать задачи, которые, действительно, помогут создать новый многополярный мир", - приводятся в сообщении слова директора школы в России Гюнай Абиловой.
Кроме того, на полях было подписано соглашение между Международной школой БРИКС+ и Центром экономического развития СНГ
, направленное на развитие культурных и образовательных программ стран СНГ и БРИКС. Соглашение также предусматривает проведение совместной информационной политики в сферах деятельности обеих организаций.
"Международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+" осуществляет комплексную образовательную программу, направленную на формирование международного кадрового резерва, раннюю профориентационную подготовку и развитие международного гуманитарного и технологического партнерства молодого поколения дружественных стран.