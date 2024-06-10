https://ria.ru/20240610/ucheniki-1951982181.html

Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ

Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024

Ученики Международной школы БРИКС+ приняли участие в мероприятиях ПМЭФ

Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:41

2024-06-10T18:41

2024-06-10T18:41

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученики Международной школы БРИКС+ стали первыми школьниками получившими доступ к участию в программе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении школы.Ребятам был открыт доступ в зоны делового общения, к интерактивным коммуникационным площадкам и другим возможностям ПМЭФ для международной кооперации.На площадке форума состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли директора Международной Школы БРИКС+ в России, Индии и Африке. Центральной темой диалога стали перспективные форматы взаимодействия стран БРИКС в сфере образования."Молодежь играет ключевую роль в развитии интеграционных процессов стран БРИКС. Сегодня нам необходимо подготовить кадры, способные вывести экономику стран БРИКС на новый уровень, реализовать задачи, которые, действительно, помогут создать новый многополярный мир", - приводятся в сообщении слова директора школы в России Гюнай Абиловой.Кроме того, на полях было подписано соглашение между Международной школой БРИКС+ и Центром экономического развития СНГ, направленное на развитие культурных и образовательных программ стран СНГ и БРИКС. Соглашение также предусматривает проведение совместной информационной политики в сферах деятельности обеих организаций."Международная школа основного и дополнительного образования БРИКС+" осуществляет комплексную образовательную программу, направленную на формирование международного кадрового резерва, раннюю профориентационную подготовку и развитие международного гуманитарного и технологического партнерства молодого поколения дружественных стран.

https://ria.ru/20240608/kollektsiya-1951663409.html

https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951352355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, индия, африка, брикс, снг