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Турчак прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 10.06.2024
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09:33 10.06.2024 (обновлено: 10:30 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html
Турчак прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай
Турчак прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 10.06.2024
Турчак прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай
Никаких разговоров об объединении двух Алтаев быть не должно, это кухонные размышления и сбросы, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:33
2024-06-10T10:30
политика
республика алтай
алтайский край
россия
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 июн – РИА Новости. Никаких разговоров об объединении двух Алтаев быть не должно, это кухонные размышления и сбросы, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак. "Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода Telegram-каналы и так далее. В Конституции (республики) четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", - заявил врио главы региона. Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве врио главы Республики Алтай, отметив, что он обладает сильными лидерскими качествами. Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку.
https://ria.ru/20240610/turchak-1951869754.html
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политика, республика алтай, алтайский край, россия, андрей турчак, анатолий серышев
Политика, Республика Алтай, Алтайский край, Россия, Андрей Турчак, Анатолий Серышев
Турчак прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай

Турчак назвал разговоры об объединении двух Алтаев кухонными размышлениями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 июн – РИА Новости. Никаких разговоров об объединении двух Алтаев быть не должно, это кухонные размышления и сбросы, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак.
«
"Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода Telegram-каналы и так далее. В Конституции (республики) четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", - заявил врио главы региона.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве врио главы Республики Алтай, отметив, что он обладает сильными лидерскими качествами.
Прежний глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил ранее, что покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Четвертого июня президент РФ Владимир Путин предложил возглавить многонациональную республику первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Турчак назвал приоритетные задачи главы Алтая
09:30
 
ПолитикаРеспублика АлтайАлтайский крайРоссияАндрей ТурчакАнатолий Серышев
 
 
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