https://ria.ru/20240610/turchak-1951869754.html
Турчак назвал приоритетные задачи главы Алтая
Турчак назвал приоритетные задачи главы Алтая - РИА Новости, 10.06.2024
Турчак назвал приоритетные задачи главы Алтая
Завершение строительства седьмой школы, досугового центра и спортивно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске являются приоритетными задачами главы... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:30
2024-06-10T09:30
2024-06-10T09:31
общество
горно-алтайск
республика алтай
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 июн - РИА Новости. Завершение строительства седьмой школы, досугового центра и спортивно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске являются приоритетными задачами главы Республики Алтай, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак. "Есть, скажем так, три таких маркера очень важных из тех проблемных точек, которые накоплены уже. Это, безусловно, завершение строительства седьмой школы, это спортивно-оздоровительный комплекс, это досуговый центр, культурный досуговый центр (все объекты - в Горно-Алтайске - ред). Завтра планирую уже непосредственно на эту площадку выехать, пообщаться с подрядчиками, посмотреть, что необходимо сделать, чтобы наверстать это упущенное время, и эти стройки были максимально быстро закончены", - отметил Турчак. Также Турчак пообещал в ближайшее время посетить все муниципальные образования и все районы республики.
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общество, горно-алтайск, республика алтай, андрей турчак
Общество, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Андрей Турчак
Турчак назвал приоритетные задачи главы Алтая
Турчак: надо достроить седьмую школу, досуговый центр и СОК в Горно-Алтайске