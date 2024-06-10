Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям
Белоусов направил телеграммы отличившимся в СВО бригаде и танковому полку
© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му танковому полку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Белоусов отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1400 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственными знаками отличия.
"Личный состав соединения принимал активное участие в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку. Сегодня военнослужащие соединения продолжают победоносное наступление на красноармейском направлении, освобождая от врага донецкую землю. В результате профессиональных действий личного состава бригады освобожден населенный пункт Уманское", - подчеркнул он.
Глава Минобороны также поздравил личный состав 10-го танкового полка с освобождением от врага населенного пункта Парасковиевка в ДНР.
"Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Авдеевки и Новомихайловки. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих воинской части удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме.
Белоусов поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.