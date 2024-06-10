Рейтинг@Mail.ru
Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/telegrammy-1951846227.html
Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям
Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям - РИА Новости, 10.06.2024
Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям
Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:13
2024-06-10T02:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красногоровка
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му танковому полку, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1400 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственными знаками отличия. "Личный состав соединения принимал активное участие в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку. Сегодня военнослужащие соединения продолжают победоносное наступление на красноармейском направлении, освобождая от врага донецкую землю. В результате профессиональных действий личного состава бригады освобожден населенный пункт Уманское", - подчеркнул он. Глава Минобороны также поздравил личный состав 10-го танкового полка с освобождением от врага населенного пункта Парасковиевка в ДНР. "Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Авдеевки и Новомихайловки. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих воинской части удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме. Белоусов поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951832840.html
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
россия
донецкая народная республика
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, красногоровка, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям

Белоусов направил телеграммы отличившимся в СВО бригаде и танковому полку

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му танковому полку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Бойцы полка Ахмат-Чечня МО России заняли село Рыжевка в Сумской области
ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров
Вчера, 23:02
Белоусов отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1400 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственными знаками отличия.
"Личный состав соединения принимал активное участие в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку. Сегодня военнослужащие соединения продолжают победоносное наступление на красноармейском направлении, освобождая от врага донецкую землю. В результате профессиональных действий личного состава бригады освобожден населенный пункт Уманское", - подчеркнул он.
Глава Минобороны также поздравил личный состав 10-го танкового полка с освобождением от врага населенного пункта Парасковиевка в ДНР.
"Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Авдеевки и Новомихайловки. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих воинской части удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме.
Белоусов поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
Вчера, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала