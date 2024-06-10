https://ria.ru/20240610/telegrammy-1951846227.html

Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям

Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям - РИА Новости, 10.06.2024

Белоусов направил телеграммы двум отличившимся в ходе СВО подразделениям

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:13

2024-06-10T02:13

2024-06-10T02:13

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

красногоровка

андрей белоусов

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 10-му танковому полку, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что 114-я отдельная мотострелковая бригада выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1400 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственными знаками отличия. "Личный состав соединения принимал активное участие в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны противника на авдеевском направлении, освобождал Камышеваху и Красногоровку. Сегодня военнослужащие соединения продолжают победоносное наступление на красноармейском направлении, освобождая от врага донецкую землю. В результате профессиональных действий личного состава бригады освобожден населенный пункт Уманское", - подчеркнул он. Глава Минобороны также поздравил личный состав 10-го танкового полка с освобождением от врага населенного пункта Парасковиевка в ДНР. "Военнослужащие полка проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Авдеевки и Новомихайловки. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих воинской части удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия", - отмечается в телеграмме. Белоусов поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951832840.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

россия

донецкая народная республика

красногоровка

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россия, донецкая народная республика, красногоровка, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф