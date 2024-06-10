https://ria.ru/20240610/teatr-1951323751.html

"Самые оголтелые — англичане": останутся ли европейские авторы в России

"Самые оголтелые — англичане": останутся ли европейские авторы в России - РИА Новости, 10.06.2024

"Самые оголтелые — англичане": останутся ли европейские авторы в России

Один из самых успешных в стране частных театров — "Ателье" — после шестилетнего перерыва готовит яркую премьеру: "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Один из самых успешных в стране частных театров — "Ателье" — после шестилетнего перерыва готовит яркую премьеру: "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой. Актриса тоже давно не появлялась в спектаклях. Чем удивит зрителей эта постановка, о том, как выжить без государственных дотаций, а также о сложностях работы с зарубежными драматургами в условиях санкций в интервью РИА Новости рассказал Эльшан Мамедов — театральный продюсер, директор авторского агентства.Частный театр "Ателье", основанный Эльшаном Мамедовым в 1993-м, больше всего известен зрителям по блокбастеру Ladies' Night — спектакль с аншлагами шел на разных площадках целых 20 лет, опровергая утверждение, что успешное шоу без госдотаций не сделаешь. С театром сотрудничают звезды: Гоша Куценко, Екатерина Климова, Анна Ардова, Светлана Ходченкова. Приглашенные режиссеры ставят спектакли по пьесам ведущих иностранных авторов. Контракты с ними заключает агентство "НТП. The Independent Theatre Project agency", также созданное Эльшаном. В частности, НТП владеет эксклюзивными правами в России на драматургию Вуди Аллена. Сотрудничество с писателями продолжается и сейчас, несмотря на санкции. Правда, не со всеми. — У театра "Ателье" первая премьера за шесть лет. Почему такой долгий перерыв?— Знаете, мы всегда жили в режиме репертуарного театра — выпускали по два-три спектакля в сезон. Но случилась пандемия, и мы вообще чудом выжили! В период ковида очень изменился зритель — предпочтения, контингент.— После пандемии все захотели развлекательных постановок?— Не в этом дело. Людей просто заперли дома — практически насильно. Они к этому приспособились и поняли, что можно получить, сидя на диване. Качественные телесериалы как минимум. И вопрос "чем удивлять будем" стал очень актуальным.— И чем удивите?— Пьеса французского драматурга Виктора Аима "Зал ожидания" давно у меня лежала: зрела идея, нужно было найти актера и актрису. Предыдущая премьера со Светой Ходченковой у нас была в 2014-м — спектакль "История любви. Комедия ошибок". "Зал ожидания" — пятая наша совместная работа. Мне показалось, что эта роль — та самая, которая ей сегодня впору.— Спектакль для двух актеров, камерный. Не заскучает зритель?— Кажется, что спектакль на двоих должен быть прост в оформлении. Но не тут-то было. Наша техслужба была в ужасе: там что только не происходит на сцене! Ни секунды скуки.— Сюжет глубокий, сложный — человек оказывается меж двух миров и должен отчитаться за свою жизнь.— Да, но сделано все в виде игры с ангелом. Много юмора. Режиссер Павел Пархоменко, с одной стороны, углубляет эту историю, а с другой — делает ее емкой. И партнер у Светы — Александр Метелкин — из тех актеров, которые даже телефонную книгу могут здорово сыграть.В спектаклях для двоих очень важно придумать пару. У нас она случилась. Как в 2017-м в другой постановке — Love Letters — с Гошей Куценко и Екатериной Климовой. На этот спектакль очередь, чтобы привезти его на гастроли. Сейчас он в Сибири.— Вы же еще основали авторское агентство. С какими зарубежными драматургами работаете?— Агентству уже 20 лет. Все началось с нашего самого известного спектакля Ladies' Night. У нас были эксклюзивные права. Успех фантастический! И многие театры захотели эту пьесу ставить. Я три года твердил: "Никогда в жизни". Но понял, что это не удержать. И авторы пожелали, чтобы другие театры тоже ставили их пьесу. Я тогда попросил дать мне право выбирать, кому это доверить. Ведь пьеса пограничная — ее очень легко опошлить. История про то, как безработные металлурги пошли работать в стриптиз, чтобы содержать свои семьи. Так как я все равно постоянно ездил в Париж, Лондон отсматривать пьесы, решил из этого сделать дело. Сегодня мы представляем Астрид Линдгрен, например. Работаем с крупнейшим французским агентством "Драма" — представляем в России, в частности, Флориана Зеллера, автора пьес "Папа", "Мама", "Сын". В фильмах по его произведениям сыграли Энтони Хопкинс, Хью Джекман. Кинокартина "Отец" завоевала "Оскар". Из американцев эксклюзивно представляем Вуди Аллена, из итальянских — Эдуардо де Филиппо.— То есть вы эти пьесы отдаете театрам в России?— Да. Была такая история. Когда у нас пошли первые постановки по Зеллеру, вдруг одновременно три московских театра захотели пьесу "Папа". Начали репетировать с Сергеем Маковецким, в "Современнике" — с Гармашем. И тут появляется РАМТ — Юрий Бутусов влюбился в эту пьесу и тоже хочет поставить. Я говорю, что три спектакля по одному произведению многовато для одного города — это все-таки не "Гамлет". Спросил, на кого РАМТ собирается делать спектакль. На Женю Редько. Я сказал, что на него у меня есть великолепная пьеса "Сын" этого же автора. Бутусов прочитал ее и взялся за работу. Убедить кого-то, что именно это произведение нужно сегодня вашему репертуару, — это сродни продюсированию.— А как сейчас, в условиях санкций?— Мы платим авторам — есть еще банки, которые поддерживают культурные связи. Очень давно сотрудничаем с агентством "Драма", у нас прекрасные отношения, поэтому сохранили контракты со всеми французскими драматургами. Самые оголтелые — англичане. Вот они сразу сказали, что новых контрактов заключать не будут. С американцами — по-разному, многих мы сохранили. А, например, крупное агентство "Уильям Моррис" не продлило с нами договор по Эдварду Олби. Хотя я им говорил, что "Кто боится Вирджинию Вульф" переведена много раз и идет во многих театрах.Знаете, что радует? В театрах нет тенденции воспользоваться ситуацией. А 20 лет назад нам приходилось объяснять, что автору пьесы нужно платить.— Как частному театру удается выживать без дотаций?— Взгляд на театр как на планово-убыточное дело абсолютно неправильный. Конечно, при господстве государственного сектора в театральном деле нам тяжеловато. Из-за нехватки свободных площадок, например. Мы никогда тем не менее не противопоставляли себя государственному театру. У нас другое понимание того, что нужно зрителю. Но это не значит, что мы идем у него на поводу.— Антреприза — все-таки почти ругательное слово: что-то низкосортное.— Это все с 1987-го — тогда вышло положение, позволившее создавать частные театры. Этим воспользовались филармонические директора, которые устраивали тайные концерты Высоцкого. Вот они принялись сколачивать труппы, которые я называю "звезда на фоне занавески". На первых порах я злился из-за такого отношения к антрепризе, потом успокоился.Я очень люблю приводить в театр девственную публику. Во время антракта на одном из первых спектаклей Ladies' Night в фойе "Сатирикона" я случайно подслушал разговор двух девушек. Одна говорит: "А в театре-то, оказывается, клево". И потом они подошли к столику и купили два билета на "Доходное место" Островского из репертуара "Сатирикона". Я подумал, что моя задача выполнена.— Премьера "Зала ожидания" состоится на сцене Московского театра Ермоловой. Два шага от Красной площади — престижная площадка. Сколько, вообще, стоит постановка?— Пока конкретные цифры не могу назвать, но недешево. Особенно сегодня — цены из-за санкций подскочили в разы. И мы не можем претендовать на социальную рекламу, как гостеатры. Хотя это странно, так как конституция подразумевает равноправие форм собственности. Всем кажется, что если театр коммерческий, то зарабатывает огромные деньги. Но это не те суммы, из-за которых нам нужно отказывать в скидках.— А инвесторы у вас есть?— Да, разумеется. Ladies' Night делался вообще как спонсорский проект. Мы, кстати, были первыми, кто занялся в России продакт-плейсментом в театре. В нашем спектакле про Марию Каллас Таня Васильева пила воду "Эвиан" по контракту. И кредиты мы брали на постановки.— Билеты дорогие?— По-разному. Бывают и дешевле, чем в гостеатрах.— А на новый спектакль, в партер?— Думаю, до десяти или 12 тысяч. Знаете, есть, например, театр "Комеди Франсез". Государство содержит его на 78 процентов, и во Франции действует закон о том, что билет на их спектакли не может быть дороже 49 евро. А в частных — не регламентируется. У нас такого закона нет. Поэтому иногда цены в государственных театрах взлетают до небес.— Говорят, артисты идут в частный театр за высокие гонорары.— Ну, это не правда. Можно иногда провести какое-нибудь мероприятие одной левой и получить гораздо больше. И с гонораром за съемочный день в кино мы тоже соперничать не в состоянии. Поэтому нам важно создать атмосферу, в которую артисту хотелось бы приходить. И конечно, надо, чтобы его просто тянуло в театр.

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

театр, интервью - культура, куда сходить , что посмотреть , москва, светлана ходченкова, гоша куценко, екатерина климова, юрий бутусов