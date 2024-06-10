https://ria.ru/20240610/svo-1951935605.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.06.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 570 РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:30

2024-06-10T13:30

2024-06-10T13:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 570 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и гаубица L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)