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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 10.06.2024 (обновлено: 13:42 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/svo-1951935605.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.06.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 570 РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:30
2024-06-10T13:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 570 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и гаубица L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

МО: подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 570 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и гаубица L-119 производства Великобритании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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