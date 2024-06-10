https://ria.ru/20240610/svo-1951934690.html

Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило в понедельник... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:27

2024-06-10T13:27

2024-06-10T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

волчанск

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области. Отразили семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового батальона ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск