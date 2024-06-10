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Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило в понедельник... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:27
2024-06-10T13:27
2024-06-10T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 255 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области. Отразили семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового батальона ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск
Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ
МО: подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак ВСУ за сутки