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Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024
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Новости Подмосковья
 
19:07 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/svadba-1952037624.html
Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье
Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2024
Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье
В Подмосковье запустили онлайн-сервис, благодаря которому можно выбрать место, где провести свадебное торжество. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на первого... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:07
2024-06-10T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье запустили онлайн-сервис, благодаря которому можно выбрать место, где провести свадебное торжество. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на первого зампредседателя правительства Московской области Людмилу Болатаеву.Она объяснила, что портал для организации свадеб подойдет не только тем, кто решил связать себя узами брака, но и всем людям, которые хотят провести праздник в Подмосковье."Новый портал объединил в себе массу полезной информации – более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте", – отметила Болатаева.Она добавила, что отметить торжество можно, в частности, в музее-заповеднике "Архангельское", парке "Патриот", культурном центре с органом "Дубровицы", а также в парках "Пехорка", "Пестовский".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений ОдиноковВо время церемонии заключения брака
Во время церемонии заключения брака - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье запустили онлайн-сервис, благодаря которому можно выбрать место, где провести свадебное торжество. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на первого зампредседателя правительства Московской области Людмилу Болатаеву.
Она объяснила, что портал для организации свадеб подойдет не только тем, кто решил связать себя узами брака, но и всем людям, которые хотят провести праздник в Подмосковье.
«
"Новый портал объединил в себе массу полезной информации – более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте", – отметила Болатаева.
Она добавила, что отметить торжество можно, в частности, в музее-заповеднике "Архангельское", парке "Патриот", культурном центре с органом "Дубровицы", а также в парках "Пехорка", "Пестовский".
 
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