https://ria.ru/20240610/sud-1952033320.html

Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний

Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний - РИА Новости, 10.06.2024

Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний

Арбитражный суд Челябинской области в понедельник удовлетворил заявления бывших владельцев крупнейшего российского производителя вина "Кубань-Вино" и еще трех... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:50

2024-06-10T18:50

2024-06-10T18:50

происшествия

россия

челябинская область

генеральная прокуратура рф

кубань-вино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762930620_0:143:2866:1755_1920x0_80_0_0_75b97e19d2302e41013b28faab3c748a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник удовлетворил заявления бывших владельцев крупнейшего российского производителя вина "Кубань-Вино" и еще трех компаний и отменил обеспечительные меры, наложенные в рамках иска Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба суда. "В рамках дела 6 июня от ООО Агрофирма "Южная", ООО "Кубань-Вино", ООО "Центр пищевой индустрии – Ариант", ООО "Агрофирма-Ариант" поступили заявления об отмене обеспечительных мер, принятые судом определением от 28 марта. В судебном заседании 10 июня заявления лиц, участвующих в деле, об отмене обеспечительных мер судом удовлетворены", - говорится в сообщении. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании, уточняется в сообщении. Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований – до 105 миллиардов рублей. В число ответчиков по иску были добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Суд иск удовлетворил полностью 5 апреля в закрытом судебном заседании. Генпрокуратура РФ также просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант", 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

https://ria.ru/20240608/omarov-1951682494.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф, кубань-вино