https://ria.ru/20240610/sud-1952033320.html
Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний
Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний - РИА Новости, 10.06.2024
Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний
Арбитражный суд Челябинской области в понедельник удовлетворил заявления бывших владельцев крупнейшего российского производителя вина "Кубань-Вино" и еще трех... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:50
2024-06-10T18:50
2024-06-10T18:50
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник удовлетворил заявления бывших владельцев крупнейшего российского производителя вина "Кубань-Вино" и еще трех компаний и отменил обеспечительные меры, наложенные в рамках иска Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба суда. "В рамках дела 6 июня от ООО Агрофирма "Южная", ООО "Кубань-Вино", ООО "Центр пищевой индустрии – Ариант", ООО "Агрофирма-Ариант" поступили заявления об отмене обеспечительных мер, принятые судом определением от 28 марта. В судебном заседании 10 июня заявления лиц, участвующих в деле, об отмене обеспечительных мер судом удовлетворены", - говорится в сообщении. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании, уточняется в сообщении. Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований – до 105 миллиардов рублей. В число ответчиков по иску были добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Суд иск удовлетворил полностью 5 апреля в закрытом судебном заседании. Генпрокуратура РФ также просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант", 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".
https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html
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происшествия, россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф, кубань-вино
Происшествия, Россия, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, Кубань-Вино
Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и еще трех компаний
Суд снял обеспечительные меры с "Кубань-Вино" и 3 компаний по иску на 105 млрд
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области в понедельник удовлетворил заявления бывших владельцев крупнейшего российского производителя вина "Кубань-Вино" и еще трех компаний и отменил обеспечительные меры, наложенные в рамках иска Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба суда.
"В рамках дела 6 июня от ООО Агрофирма "Южная", ООО "Кубань-Вино", ООО "Центр пищевой индустрии – Ариант", ООО "Агрофирма-Ариант" поступили заявления об отмене обеспечительных мер, принятые судом определением от 28 марта. В судебном заседании 10 июня заявления лиц, участвующих в деле, об отмене обеспечительных мер судом удовлетворены", - говорится в сообщении.
Судебный акт принят в закрытом судебном заседании, уточняется в сообщении.
Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований – до 105 миллиардов рублей. В число ответчиков по иску были добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Суд иск удовлетворил полностью 5 апреля в закрытом судебном заседании.
Генпрокуратура РФ также просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ – Ариант", 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".