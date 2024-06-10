https://ria.ru/20240610/sud-1951888218.html

На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z

На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 10.06.2024

На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:53

2024-06-10T10:53

2024-06-10T15:32

происшествия

екатеринбург

челябинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951971416_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_2004ef15e2365741ea4ec5a1060cbc25.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры."Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в релизе.В апреле прошлого года 57-летний екатеринбуржец обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом спецоперации. Его мать заявила в полицию. В отношении Неустроева возбудили дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.В июне Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил преследование и назначил мужчине штраф в семь тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением, подчеркнув, что пострадавший — сын участника СВО, Неустроев угрожал школьнику, а его деяние относится к категории средней тяжести.История получила большой резонанс, прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели, но после вернули следователям, отменив назначенный ранее судебный штраф. Позже из Ленинского райсуда Екатеринбурга материалы передали по подсудности в Октябрьский — об этом просил прокурор.

https://ria.ru/20240513/napadenie-1945595840.html

https://ria.ru/20240101/konflikt-1919384697.html

екатеринбург

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, челябинск