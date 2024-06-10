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На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 10.06.2024
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10:53 10.06.2024 (обновлено: 15:32 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sud-1951888218.html
На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z
На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 10.06.2024
На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z
В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:53
2024-06-10T15:32
происшествия
екатеринбург
челябинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры."Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в релизе.В апреле прошлого года 57-летний екатеринбуржец обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом спецоперации. Его мать заявила в полицию. В отношении Неустроева возбудили дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.В июне Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил преследование и назначил мужчине штраф в семь тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением, подчеркнув, что пострадавший — сын участника СВО, Неустроев угрожал школьнику, а его деяние относится к категории средней тяжести.История получила большой резонанс, прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели, но после вернули следователям, отменив назначенный ранее судебный штраф. Позже из Ленинского райсуда Екатеринбурга материалы передали по подсудности в Октябрьский — об этом просил прокурор.
https://ria.ru/20240513/napadenie-1945595840.html
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происшествия, екатеринбург, челябинск
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск
На Урале осудили мужчину, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z

На Урале приговорили напавшего на ребенка мужчину к трем годам колонии-поселения

© Фото : Прокуратура Свердловской областиАлександр Неустроев во время оглашения приговора. 10 июня 2024
Александр Неустроев во время оглашения приговора. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Александр Неустроев во время оглашения приговора. 10 июня 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в релизе.
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В апреле прошлого года 57-летний екатеринбуржец обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом спецоперации. Его мать заявила в полицию. В отношении Неустроева возбудили дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил преследование и назначил мужчине штраф в семь тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением, подчеркнув, что пострадавший — сын участника СВО, Неустроев угрожал школьнику, а его деяние относится к категории средней тяжести.
История получила большой резонанс, прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели, но после вернули следователям, отменив назначенный ранее судебный штраф. Позже из Ленинского райсуда Екатеринбурга материалы передали по подсудности в Октябрьский — об этом просил прокурор.
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