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"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете
"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете - РИА Новости, 10.06.2024
"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете
США врут о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot, у них ещё "сбивалки не выросли", считает... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:41
2024-06-10T17:41
2024-06-10T17:41
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
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андрей картаполов
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россия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США врут о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot, у них ещё "сбивалки не выросли", считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. В СМИ появилась информация, что в Пентагоне признали, что Украина использовала ЗРК Patriot для поражения российского военного самолёта А-50 над Азовским морем, такое заявление сделала помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе. "Да врут, собаки, безбожно врут... Они ничего не говорят правды... Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сша, украина, андрей картаполов, госдума рф, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете
Картаполов: США лгут, что Украина сбила А-50 над Азовским морем из Patriot