https://ria.ru/20240610/ssha-1952020946.html

"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете

"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете - РИА Новости, 10.06.2024

"Сбивалки не выросли": в Госдуме обвинили США во лжи о сбитом самолете

США врут о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot, у них ещё "сбивалки не выросли", считает... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:41

2024-06-10T17:41

2024-06-10T17:41

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

украина

андрей картаполов

госдума рф

россия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США врут о том, что в начале года российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи ЗРК Patriot, у них ещё "сбивалки не выросли", считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. В СМИ появилась информация, что в Пентагоне признали, что Украина использовала ЗРК Patriot для поражения российского военного самолёта А-50 над Азовским морем, такое заявление сделала помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе. "Да врут, собаки, безбожно врут... Они ничего не говорят правды... Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, украина, андрей картаполов, госдума рф, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )