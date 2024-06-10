https://ria.ru/20240610/snouden-1951879046.html

Сноуден раскрыл неприятную правду для Байдена

Сноуден раскрыл неприятную правду для Байдена - РИА Новости, 10.06.2024

Сноуден раскрыл неприятную правду для Байдена

Поддерживающие военные конфликты политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент, написал в соцсети X бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:14

2024-06-10T10:14

2024-06-10T11:43

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франция

эдвард сноуден

европарламент

сша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Поддерживающие военные конфликты политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент, написал в соцсети X бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. "Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс", — отметил он. С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента

https://ria.ru/20240610/vybory-1951888644.html

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в мире, франция, эдвард сноуден, европарламент, сша