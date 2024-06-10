https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html

СК назвал причину массового отравления людей в Буйнакске

СК назвал причину массового отравления людей в Буйнакске - РИА Новости, 10.06.2024

СК назвал причину массового отравления людей в Буйнакске

Причиной массового отравления жителей Буйнакска стала вода из-под крана, сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:53

происшествия

буйнакск

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 10 июн — РИА Новости. Причиной массового отравления жителей Буйнакска стала вода из-под крана, сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану."В период с 7 по 10 июня 2024 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились жители города с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние. <…> Граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям", — говорится в пресс-релизе.Пострадавшим поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".Следователи возбудили уголовное дело из-за оказания предприятием "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Проводятся следственные действия, устанавливаются причастные к преступлению.По данным Минздрава Дагестана, в Буйнакске госпитализировали более 35 человек, среди них есть дети.Прокуратура региона начала проверку.Администрация города призвала жителей пить только кипяченую воду.

https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951874845.html

буйнакск

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происшествия, буйнакск, следственный комитет россии (ск рф), россия