https://ria.ru/20240610/shtraf-1951842212.html

Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 10.06.2024

Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:10

2024-06-10T01:10

2024-06-10T01:10

общество

авто

ярослав нилов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале. "За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал Нилов. Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто, ярослав нилов