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Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 10.06.2024
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01:10 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/shtraf-1951842212.html
Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение
Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 10.06.2024
Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение
Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:10
2024-06-10T01:10
общество
авто
ярослав нилов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале. "За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал Нилов. Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
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общество, авто, ярослав нилов
Общество, Авто, Ярослав Нилов
Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

Правительство поддержало проект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.
"За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал Нилов.
Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
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