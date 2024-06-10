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В Госдуму внесли проект о штрафах за опасную езду
В Госдуму внесли проект о штрафах за опасную езду - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуму внесли проект о штрафах за опасную езду
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:29
2024-06-10T00:29
2024-06-10T00:29
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы выступил глава комитета ГД по соцполитке Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях … новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - следует из пояснительной записки. В ней также отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
https://ria.ru/20240605/moskva-1950680318.html
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общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, россия
Общество, Авто, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о штрафах за опасную езду
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы выступил глава комитета ГД по соцполитке Ярослав Нилов
.
"Законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях … новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - следует из пояснительной записки.
В ней также отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.