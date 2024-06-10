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Шор призвал объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 10.06.2024
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00:48 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/shor-1951840126.html
Шор призвал объединиться вокруг Путина
Шор призвал объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 10.06.2024
Шор призвал объединиться вокруг Путина
Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:48
2024-06-10T00:48
россия
илан шор
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича (Путина) и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся", - сказал Шор. Отвечая на вопрос о том, что удалось достичь по итогам Петербургского международного экономического форума, Шор добавил, что является сторонником создания единого экономического, идеологического и внешнеполитического в сфере безопасности пространства.
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россия, илан шор, владимир путин, в мире
Россия, Илан Шор, Владимир Путин, В мире
Шор призвал объединиться вокруг Путина

Шор: политики постсоветских стран должны продвигать идеи Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича (Путина) и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся", - сказал Шор.
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Отвечая на вопрос о том, что удалось достичь по итогам Петербургского международного экономического форума, Шор добавил, что является сторонником создания единого экономического, идеологического и внешнеполитического в сфере безопасности пространства.
 
РоссияИлан ШорВладимир ПутинВ мире
 
 
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