https://ria.ru/20240610/shor-1951840126.html
Шор призвал объединиться вокруг Путина
Шор призвал объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 10.06.2024
Шор призвал объединиться вокруг Путина
Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:48
2024-06-10T00:48
2024-06-10T00:48
россия
илан шор
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949113801_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_b06b8d675ca02e55d4adb57a3c477f22.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича (Путина) и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся", - сказал Шор. Отвечая на вопрос о том, что удалось достичь по итогам Петербургского международного экономического форума, Шор добавил, что является сторонником создания единого экономического, идеологического и внешнеполитического в сфере безопасности пространства.
https://ria.ru/20240609/politika-1951806814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949113801_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_2f722b87669d84453827534091edccda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илан шор, владимир путин, в мире
Россия, Илан Шор, Владимир Путин, В мире
Шор призвал объединиться вокруг Путина
Шор: политики постсоветских стран должны продвигать идеи Путина
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича (Путина) и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся", - сказал Шор.
Отвечая на вопрос о том, что удалось достичь по итогам Петербургского международного экономического форума, Шор добавил, что является сторонником создания единого экономического, идеологического и внешнеполитического в сфере безопасности пространства.