https://ria.ru/20240610/shor-1951840126.html

Шор призвал объединиться вокруг Путина

Шор призвал объединиться вокруг Путина - РИА Новости, 10.06.2024

Шор призвал объединиться вокруг Путина

Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:48

2024-06-10T00:48

2024-06-10T00:48

россия

илан шор

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политики постсоветских стран, лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и продвигать его идеи, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича (Путина) и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся", - сказал Шор. Отвечая на вопрос о том, что удалось достичь по итогам Петербургского международного экономического форума, Шор добавил, что является сторонником создания единого экономического, идеологического и внешнеполитического в сфере безопасности пространства.

https://ria.ru/20240609/politika-1951806814.html

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россия, илан шор, владимир путин, в мире